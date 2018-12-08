T24 LogoT24 Logo
Gün Olur

Hakan Aksay sordu, Genco Erkal yanıtladı: Biat edecek köle arayanlar, sanata ve yaratıcılığa ağırlığını koyamaz

08 Aralık 2018 03:00

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Hakan Aksay'ın Gün Olur video söyleşi programında kendisinin 60., Dostlar Tiyatrosu'nun 50. sanat yılı ile ilgili soruları cevapladı. Geçen 60 yılın siyasi baskı ve tehditlerle, linç kampanyalarıyla, yasaklamalarla, gözaltılarla, bombalamalarla dolu heyecanlı bir süreç olduğunu anlatan Erkal, bugün de oldukça zor bir dönemden geçildiğini vurgularken “Evren döneminde bile devletten yardım alırdık, şimdi hep engelleniyoruz, hep kara listedeyiz” dedi. İktidar sahiplerinin tüm gücüne karşın sanat ve kültür yaşamına damga vuramamasına değinen ünlü tiyatrocu, “Kendine biat edecek kul köle arayanlar, sanata ve yaratıcılığa ağırlığını koyamaz” diye konuştu. Aralık ayı başında sergilemeye başladığı son oyunu Merhaba'yı “60 yıllık kariyerimin özeti” diye aktaran Erkal, her ne kadar siyasi ortam pek ümit vermese de, kendisinin sanatsal çabalarla ümit arayışına devam edeceğini dile getirdi.

ETİKETLER

genco erkal

Diğer Videolar

CHP Ankara Kongresi'nde cinsiyetçi söylem ortalığı karıştırdı; kürsüye pet şişe atıldı

Erdoğan'ın AKP'ye katılan yeni üyeyle yaptığı telefon konuşması salonda kahkahaya neden oldu

Arka Sokaklar'da dikkati çeken 'bekçi' sahnesi: Bunlar da yeni çıktı; neden özel hayata karışıyorsunuz?

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Erdoğan'ı eleştirdiğim için tehdit ediliyorum

Fotokapana takılan o görüntüler binlerce beğeni aldı

Taksim Meydanı'nda 'kavuşma durağı'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Karantinadaki yolculara porno film teklifi...

Güldür Güldür Show'un Almanya Turnesi kanlı bitti; 1 kişi hayatını...

"Ankara beni bulsun" diyen Mersinli Cihangir'i Ankara buldu...

Eski AKP kurucularından Abdüllatif Şener, dönemin MGK toplantısında ‘FETÖ ile...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24