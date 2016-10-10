Haitililer: Paranızı ABD bağlantılı fonlara bağışlamayın!

Haitililer, Matthew kasırgası nedeniyle ülkeye yardım yapmak isteyenleri "Paranızı ABD bağlantılı fonlara bağışlamayın!" diyerek uyardı.

teleSUR'daki habere göre, ABD Başkanı Barack Obama'nın, Haiti'ye yardım için Amerikan Kızılhaçı'na bağış çağrısı yapması üzerine Haitililer harekete geçti.

Sosyal medya üzerinden uyarılar yapan Haitililer, 2015 yılında hazırlanan bir raporu hatırlatıyorlar. Bu rapora göre, Amerikan Kızılhaçı 2010 yılındaki deprem için toplanan 500 milyon dolarlık yardım parasını 'çarçur' etmişti.

Facebook hesabından yalnızca yerel Haiti gruplarına bağış yapılmasını söyleyen French François, "Son olarak, biz Haitililer yorulduk. Başka bir cahilce ya da sansasyonel manşete maruz kalmadan yarına çıkmak istiyoruz" dedi.

NPR ve ProPublica tarafından geçen sene yayımlanan raporda, Amerikan Kızılhaçı'nın Haiti'de yapmak için söz verdiği 700 evden yalnızca altısını inşa ettiği ortaya çıkmıştı.

Matthew kasırgası nedeniyle Haiti'de 1000'in üzerinde insan yaşamını yitirdi. Ülke, şimdi de kolera tehdidiyle yüz yüze.