Karayipler ülkelerinden Haiti’de yaklaşık 900 kişinin ölümüne yol açan Matthew Kasırgası'nın maliyeti 25 milyar dolar oldu. ABD’de de önemli oranda yıkıma neden olan kasırga 4 bin uçuşun da iptal olmasına sebep oldu. Haiti’yi 4 şiddetinde vuran kasırganın taşıdığı rüzgârların saatte 300 kilometre hıza yaklaştığı belirtildi.

ABD sahillerine geldiğinde ise kasırganın derecesi önce 3’e ardından da 2’ye kadar inmesine rağmen yıkıcı etkileri sert rüzgârların vurduğu ABD’li eyaletlerde görüldü.

Kasırganın ABD’de izlediği yol üzerinde yaklaşık 1 milyon evin yanı sıra aralarında iki nükleer santralın bulunduğu toplam 12 enerji santralı ve petrol rafinerileri bulunuyor.

Uzmanlar risk altında bulunan konutların toplam değerini 189 milyar dolar olarak hesaplarken tehdit altındaki tüm gayrimenkul ve altyapının ise 1 trilyon dolarlık toplam değere sahip olduğunu duyurdu.

4 bin uçuş iptal edildi

Bu tahminlerin duyulması üzerine başta ABD’li sigorta şirketleri olmak üzere sigorta sektöründeki şirketlerin hisseleri yüzde 5’e yaklaşan kayıplar yaşadı. Son hesaplamalara göre Matthews Kasırgası’nın toplam zararının en az 25 milyar dolar olacağı belirtiliyor.

Böylece Matthew Kasırgası, 2005’te New Orleans’ı yıkan Katrina Kasırgası’nın ardından bölgede yıkıma neden olan en maliyetli kasırga olarak kayda geçti. ABD’de kasırganın vurduğu bölgeye yönelik 4 bin uçuş iptal edildi.

Diğer yandan elektrik kesintileri nedeniyle üretime ara verildi ve Karayipler’e yönelik turistik gemi seferleri de tamamen durduruldu.

Felaketin dünya ekonomisi açısından olası etkilerinin ise 50-75 milyar dolar arasında olması bekleniyor. Bu rakam Katrina Kasırgası’nda yaklaşık 120 milyar dolar olarak hesaplandı.