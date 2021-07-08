Haiti polisi: Cumhurbaşkanı Moise'ye suikast düzenleyen saldırganlardan dördü öldürüldü

Haiti polis şefi Leon Charles, güvenlik güçlerinin Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'ye evinde suikast düzenleyen saldırganlarla çatışmaya girdiğini, dört kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Haiti basınına açıklamada bulunan polis şefi Charles, Cumhurbaşkanı Moise'ye suikast düzenleyerek öldüren grubun olay yerinden çıkınca takibe alındığını ve yollarının kesildiğini söyledi. Charles, güvenlik güçleri ve saldırganlar arasında çatışma çıktığını belirtti.

Charles, çatışma sırasında saldırganlar tarafından esir alınan iki polis memurunun da bırakıldığını söyledi.

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Ne olmuştu?

Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise, başkent Port-au-Prince'te bulunan evinde öldürüldü. Suikasti duyuran Başbakan Claude Joseph, ülkenin yönetiminin kendisine geçtiğini söyledi. Suikast sırasında yaralanan First Lady de hastanede tedavi altına alındı.

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden biri olan Haiti'de 2018 yılında yapılması gereken seçimler, siyasi karışıklık nedeniyle yapılamamıştı. Muhalefetin yolsuzlukla ve ülkeyi bir diktatörlüğe dönüştürmekle suçladığı Moise'ye karşı 2021 başında pek çok şehirde büyük protestolar düzenlenmişti.