Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise öldürüldü

Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise, başkent Port-au-Prince'te bulunan evinde öldürüldü.

Suikasti duyuran Başbakan Claude Joseph, ülkenin yönetiminin kendisine geçtiğini söyledi.

Joseph sabaha karşı Moise'nin evine giren, İngilizce ve İspanyolca konuşan yabancılardan oluşan silahlı bir grubun cinayeti işlediğini belirtti.

Moise'nin eşinin de saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırıldığını belirten Joseph, kamuoyuna panik yapmamalarını söyledi.

Yıllardır istikrarsızlıkla mücadele eden ülkede cinayet, adam kaçırma ve fidye gibi suçlar son derece yaygın.

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden biri olan Haiti'de 2018 yılında yapılması gereken seçimler, siyasi karışıklık nedeniyle yapılamamıştı.

Göreve 2017'de başlayan Moise 2018'deki yapılamayan parlamento seçimlerinden bu yana ülkeyi kararnamelerle yönetiyor, ülkedeki muhalefet ise bu yönetime karşı çıkıyordu.

Moise dört yılda yedi başbakan değiştirmişti. Üç aydır görevde olan Joseph'in de bu hafta görevden alınması bekleniyordu.

Muhalefetin yolsuzlukla ve ülkeyi bir diktatörlüğe dönüştürmekle suçladığı Moise'ye karşı 2021 başında pek çok şehirde büyük protestolar düzenlenmişti.

11 milyon nüfuslu Haiti'de Eylül ayında da, koronavirüs pandemisi nedeniyle iki kere ertelenen bir anayasa referandumu yapılacaktı. Muhalefetin sert bir şekilde eleştirdiği referandumda yürütmeye daha fazla yetki verilmesi oylanacaktı.