Haiti polisi, Cumhurbaşkanı Moïse'nin öldürülmesiyle ilgili Florida'da yaşayan bir doktoru gözaltına aldı

Haiti polisi, Cumhurbaşkanı Jovenel Moïse suikastıyla bağlantılı ABD’nin F lorida eyaletinde yaşayan Haitili bir doktorun gözaltına alındığını açıkladı. Polis, doktoru ülkeye özel uçakla girmek ve suikastçı grupla çalışmakla suçladı.

France 24’te yer alan habere göre, Haiti polis şefi Leon Charles, şüpheli doktorun adının Christian Emmanuel Sanon olduğunu söyledi.

Charles, Cumhurbaşkanı Moïse’yi öldürenlerin doktor Sanon’u koruduğunu söyledi. Polis memurlarının Sanon’un evinde “ABD Uyuşturucuyla Mücadele Yönetimi” logolu bir şapka, kurşun, silah parçaları ve Dominik Cumhuriyeti’ne bağlı dört otomobil plakasından oluşan 20 kutu bulduları belirtildi.

Doktor Sanon’un siyasetçiler için koruma hizmeti veren bir şirketle temas halinde olduğunu söyleyen Charles, Sanon’un haziran başında özel uçakla Haiti’y geldiğini belirtti. Söz konusu grubun ilk görevinin Sanon’u korumak olduğunu belirten polis sonrasında Cumhurbaşkanı Moïse’yi hedef aldıklarını belirtti.

Charles, Moïse’nin öldürülmesiyle şüphelilerden birinin Sanon’u aradığını da ekledi.

Charles, Cumhurbaşkanı’nın öldürülmesiyle ilgili 26 Kolombiyalının şüpheli olduğunu, 18’inin gözaltında olduğunu söyledi.

Sanon’un Youtube’da bulunan eski bir videosunda Haiti’deki yolsuzluğu eleştirirken “Ülkeyi ve halkı önemsemiyorlar” dediği duyuluyor. Sanon, Haiti’nin hükûmet tarafından el koyulan uranyum ve petrol gibi kaynakları olduğunu belirtiyor ve şöyle devam ediyor: “Ben lider olduğumda bana ‘Uranyumumla, altınımla, petrolümle ne yapacaksın?’ demeniz gerekiyor”

Ne olmuştu?

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.

TIKLAYIN - Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise öldürüldü

TIKLAYIN - Haiti polisi: Cumhurbaşkanı Moise'ye suikast düzenleyen saldırganlardan dördü öldürüldü