Haiti Cumhurbaşkanı'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltındaki iki şüphelinin ABD bağlantısı tespit edildi

Haiti'de Cumhurbaşkanı Jovenel Moïse'nin öldürüldüğü suikastla ilgili gözaltına alınana 26 şüpheliden ikisinin ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi (DEA) ile bağlantılı olduğu belirtildi.

Haiti'de yetkililer Cumhurbaşkanı Moïse'nin öldürülmesiyle ilgili gözaltında olan iki ABD vatandaşı Joseph Vincent ve James Solages'ın DEA için çalıştığını iddia etti.

DEA ise, gözaltındaki kişilerin kurum adına hareket etmediğini savundu.

Soruşturmaya yakın bir kaynağın Reuters'a yaptığı açıklamaya göre ise, tutuklanan iki kişi, müfettişlere 'Moise için tutuklama emri aldıklarını bildirilen Kolombiyalı bir komando birliği için tercüman olduklarını' söyledi.

Şüphelilerden kendini doktor olarak tanıtan James Solages'in, bir süre Haiti'deki Kanada büyükelçiliğinde 'koruma şefi' olarak çalışan 'sertifikalı bir diplomatik ajan' olduğu söylendi.

Ne olmuştu?

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.

TIKLAYIN - Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise öldürüldü

TIKLAYIN - Haiti polisi: Cumhurbaşkanı Moise'ye suikast düzenleyen saldırganlardan dördü öldürüldü