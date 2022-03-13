Hailey Baldwin, "felç benzeri semptomlar" gösterdiği için hastaneye kaldırıldı

Model Hailey Bieber Baldwin, “felç benzer semptomlarla” hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Model, şu an iyileştiğini belirtti.

US Today’s yer alan habere göre, 25 yaşındaki model Instagram hesabından yaşadığı sağlık sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Baldwin, “Perşembe sabahı, eşim (Justin Bieber) ile kahvaltı ederken felç benzeri semptomlar göstermeye başladım ve hastaneye kaldırıldım. Beynimde çok küçük bir kan pıhtısı olduğunu ve az miktarda oksijen eksiğine neden olduğunu tespit ettiler. Vücudum kendini toparladı ve birkaç saat içinde tamamen iyileştim” yazdı.

Baldwin, hayatının en korkutucu anlarından birini yaşadığını ve şimdi evde dinlendiğini belirtti.