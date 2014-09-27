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Dünya

ABD Savunma Bakanı: Türkiye'nin koalisyona nasıl katılabileceğini görüşüyoruz

ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey ve Savunma Bakanı Chuck Hagel, ABD ve müttefik ülkelerin IŞİD operasyonuna ilişkin son durumu değerlendirdi

ABD savunma Bakanı Chuck Hagel

27 Eylül 2014 14:55

ABD savunma Bakanı Chuck Hagel "Türk liderlerle koalisyona katılmak için önerdikleri çeşitli yolları görüşüyoruz. Tampon bölge yeni bir mesele değil. Bütün bu olasılıkları masaya yatırıyoruz. Türkler ile talepleri konusunda görüşmeye devam edeceğiz" dedi.

 

'Türk liderlerle görüşmeye devam ediyoruz'


CNN Türk'te yer alan habere göre, "Tampon bölge meselesi yeni değil" diyen ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel, "Türk liderlerle koalisyona katılmak için önerdikleri çeşitli yolları görüşüyoruz. Tampon bölge yeni bir mesele değil. Bütün bu olasılıkları masaya yatırıyoruz. Türkler ile talepleri konusunda görüşmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

 

'Tampon Bölge gündemde değil'

 

"Tampon bölgenin henüz gündemde olmadığını" belirten ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey "Tampon bölge bir noktada gerçekleşebilir ancak şu noktada mücadele planımıza dahil değil" ifadelerini kullandı.

"Terör örgütü IŞİD’le mücadelede kararlı olduklarının" altını çizen Dempsey, "Örgüte Suriye'de sığınacak bir nokta bırakılmayacağını" ifade etii.

"Suriye'nin doğu bölgelerini geri almak için 12 ile 15 bin asker gerektiğini" ifade eden Demsey  toplantıda Esad rejimi ile koordineli çalışılmadığı bir kez daha vurgulandı.

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