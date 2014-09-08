Hagel'in Ankara ziyareti



Ankara, İslam Devleti ile mücadelede Hagel’e NATO içinde oluşturulması planlanan ‘çekirdek koalisyon’a katılma konusunda net bir karar bildiremese de, “İslam Devleti örgütü bir terör örgütüdür ve bu örgütle mücadelede müttefiklerimizle uzun vadeli işbirliği içinde olacağız” güvencesi sundu.

ABD Başkanı Barack Obama’nın Cardiff’teki NATO zirvesinde İslam Devleti örgütüne karşı NATO müttefiklerinin ‘çekirdek bir koalisyon’ oluşturulması gerektiği önerisini dillendirmesinin hemen ardından ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel’in Ankara’ya gelmesi büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, her ne kadar Obama’ya çekirdek koalisyona katılma konusunda Türkiye’nin çekincelerini iletmiş olsa da, bu koalisyonun Irak ve Suriye’de neler yapacağı, Türkiye’nin bu süreçteki rolünün nasıl olacağı konuları Hagel’in ziyaretinde tüm ayrıntılarıyla masaya yatırıldı.

Hagel Ankara’da sırasıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Çankaya Köşkü ve Başbakanlık’ta temaslarda bulundu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’le Türkiye-Suriye-Irak sınırında yaşananları askeri açıdan değerlendirme imkânı bulan Hagel’in, ‘çekirdek koalisyon’un hareket planı doğrultusunda sınır ve çevresinin nasıl değerlendirilebileceğini de Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile analiz ettiği öğrenildi.

'Uzun vadeli işbirliği'

Peki, Ankara, İslam Devleti örgütüne karşı Irak ve Suriye’de geniş operasyonları gündeme getirmesi beklenen ‘çekirdek koalisyona’ katılacak mı ve bu koalisyona ne yönde katkı sağlayacak? Türk diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Ankara ‘çekirdek koalisyon’a katılım konusunu devletin en üst düzeyinde bir süre daha değerlendirecek. ABD’li Bakan Hagel’e da “Bu değerlendirme sürerken, Türkiye NATO müttefiklerine Ankara’nın hassasiyetleri doğrultusunda destek vermekten çekinmeyecek” mesajı veren Ankara’nın temel önceliği de her zamanki gibi İslam Devleti Örgütü’nün elindeki Türk diplomatik rehinelerin kurtarılması olacak. Rehinelerin kurtarılması konusunda Türkiye’nin ‘çok yönlü’ çabalarının sürdüğünü anlatan üst düzey bir Türk diplomat, “Bu çabalarımız sürerken, İslam Devleti örgütüne karşı NATO’yla uzun vadeli bir işbirliğine girmemizden daha doğal bir şey olamaz” diye konuşuyor.

Hagel'in arkasından uzman askeri ve diplomatik ekiplerin de önümüzdeki günlerde Ankara'da temaslarda bulunması bekleniyor. Bu temaslarda, Obama’nın açıklayacağı yeni strateji doğrultusunda müttefik birliklerin Irak ve Suriye’ye dönük operasyonları nerelerden ve nasıl yöneteceği ve Türkiye’yle nasıl işbirliğine gidileceği de tüm detaylarıyla belirlenmiş olacak.

'İD terör örgütü'

İslam Devleti’nin terör örgütü olduğu konusundaki fikir birliğini bir kez de Hagel’la yenileyen Ankara, Irak ve Suriye’deki İslam Devleti varlığına dönük operasyonlarda sivillerin zarar görmemesi için NATO’nun bölgedeki önlemlerini genişletmesinden de memnuniyet duyuyor. Olası göç ihtimaline karşı, yaklaşan kış koşullarını da dikkate alarak hazırlık yapan Ankara’ya Batılı müttefiklerin de destek vereceği belirtiliyor. Türk diplomatik kaynaklar, Türkiye-Suriye-Irak sınırında kurulan kamplarda hiçbir güvenlik sorununun yaşanmaması için önlem alındığını belirtirken, sınırın Türkiye tarafında ve hatta daha içerilerde göçmenlere hizmet verecek yeni kamplar oluşturulmasının da gündemde olduğunu dile getiriyor.

İslam Devleti ile mücadeleye Arap Birliği’nin de destek verecek olması Ankara için ayrıca önemli. “İslam Devleti örgütünün terör örgütü olduğu konusunda hiçbir aykırı görüş yok. Bu da mücadeleyi daha etkin kılacak ve erken sonuç alınacak” diyen diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin bölge ülkeleriyle işbirliğinin de önümüzdeki dönemde kuvvetleneceğini söylüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bu kapsamda 9-11 Eylül tarihleri arasında Ürdün, Bahreyn ve Katar’da temaslarda bulunacak. Çavuşoğlu’nun 11 Eylül perşembe günü Cidde’de yapılacak ‘Ortadoğu’da tehdit ve riskler’ konulu toplantıda bölge ülkelerine önemli mesajlar vermesi bekleniyor.