Haftanın etkinlikleri

SERGi



Baykam’ın resimleri



RESSAM Bedri Baykam’ın koleksiyonlardaki eserlerini bir araya getiren “Koleksiyonlardan Bedri Baykam” sergisi bugün saat 19.00’da Beşiktaş Çağdaş’ta açılıyor. 1983’lerden 2009’lara uzanan 25 yılı aşkın bir dönemi kapsayan sergide, “Yeni Dışavurumculuk”, “İç Manzaralar “, “Şerit Resimler” , “Sansür ve İşkence “, “Gerçek Sahteler “, “Atatürk ve Che Sergileri ”, “Saydam Katmanlar ”, “Dişi Entrikalar “ , “At Serileri “ ve “4D”ler gibi sanatçının en önemli dönemlerinden çalışmalar yer alıyor.



KiTAP



Gezi klasiği



Çağdaş dünya edebiyatının önemli yazarı D.H. Lawrence, 1912 Mayısı’nda yeni tanıştığı Frieda ile önce Almanya’ya, oradan da Alpleri geçerek İtalya’ya gitti, kırları ve kentleri dolaştı. İtalya’da Alacakaranlık bu yolculuğun kitabı. Kitap, Lawrence’ın bu yolculuk sırasında tanıştığı insanlar, doğa-insan-kültür ilişkileri üstüne çarpıcı saptamaların yanı sıra, kimi zaman eğlenceli ve ironik yaklaşımlarla da insanın yazgısı ve tarihi üstüne yoğun düşünceler içeriyor. Kitap,Notos Yayınları’ndan çıktı.



KONSER



Fuayede romantizm



Çellist Ozan Tunca ve piyanist Oytun Eren’den fuaye konseri. Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası fuayesinde bugün 18.00’de başlayacak konserde sanatçılar, Fransız besteciler St. Saens ve Faure’nin “Kuğu” ve “Yakarış” adlı parçalarını seslendirecekler. Azeri besteci Kara Karayev’in ‘Don Kişot’ gravürleri ile devam edecek konser, Rus romantizminin en büyük isimlerinden Rachmaninov’un “Viyolonsel ve Piyano Sonatı” ile sonlanacak. Konser ücretsiz olarak izlenebilir.



TiYATRO



Aşık Veysel sahnede



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın “Dost” adlı yeni oyunu, Turgut Özakman sahnesinde “Dünya Prömiyerini” yapıyor. Bugünden itibaren sergilenmeye başlayacak olan oyun, halk ozanımız Aşık Veysel’in hayat hikayesini konu ediyor. Tulga Serim’in derlediği, Proje ve tasarımını Kazım Sinan Demirer ve Tulga Serim’in gerçekleştirdiği tek kişilik oyunda, Kazım Sinan Demirer rol alıyor.