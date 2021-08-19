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Koronavirüs

Haftalık toplam vaka sayısını gösteren harita güncellendi: Vaka sayısı en çok Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane, Ardahan'da arttı

İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.

19 Ağustos 2021 11:23

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini paylaştı.

Son bir haftada vaka sayısı en çok artan iller Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu. Bakan Koca,  "Aşı ile bağışıklık kazanana kadar tedbirlere tam uyum şart. Maske, Mesafe ve Temizlik olmazsa olmaz." mesajını paylaştı. 

İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.

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