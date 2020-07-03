Haftalık Gazete yeni sayısıyla çıktı: Yeni Osmanlıcığın rövanşı Fatih tablosu mu?

T24 Haber Merkezi



Aboneleriyle dijital ortamda buluşan Haftalık Gazete, 3 Temmuz Cuma 19. sayısında "Yeni Osmanlıcığın rövanşı Fatih tablosu mu?" manşetiyle çıktı. Manşete taşınan konu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Londra'daki müzayededen Fatih Sultan Mehmet'in tablosunu satın almasını ve akabindeki tartışmaları ele alıyor.

"Türk futbolu: Harcaması dev holding, kazancı küçük esnaf", "500'ü aşkın sanatçı 4500 eser bir tık uzağınızda, "Izodor'un yeniden insan olma hikâyesi" başlıkları, Haftalık Gazete'nin ana sayfasındaki diğer başlıklardan bazıları.

İsmet Berkan'ın sahibi olduğu Haftalık Gazete 28 Şubat 2020'de yayına başladı. Hakan Çelenk, Elif Tanrıyar ve Metin Öztürk Yazı İşleri müdürlüklerini, İsmail Yuvacan Yayın Danışmanlığı'nı, Serkut Bozkurt internet editörlüğünü, Yücel Asırlık sayfa düzenini üstlendi.

Selahattin Duman'ın da yazarları arasında bulunduğu Haftalık Gazete'nin 19. sayısı için yeme-içme kültürü yazarları Deniz Alphan ile Hülya Ekşigil, yemek yazarı Cenk Sönmezsoy'u konuk ediyor.