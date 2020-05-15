Haftalık Gazete yeni sayısıyla çıktı: Koronavirüs'ten artık korkmuyor muyuz?

T24 Haber Merkezi



Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı süresi boyunca kâğıt baskısına ara veren ve aboneleriyle dijital ortamda buluşan Haftalık Gazete, bugün (15 Mayıs Cuma) 12. sayısında "Bütün dünya ve Türkiye korkuyu aştı, ‘inceldiği yerden kopsun’a geçti" manşetiyle çıktı. Ağırlıklı olarak küresel Koronavirüs/Covid-19 salgınına yer verilen sayıda, manşete taşınan konuda; Koronavirüs salgınına insanların yaklaşımı ele alınıyor.

"Erdoğan, siyasette inisiyatifi geri kazandı", "Çin’in üretim gücünü Anadolu’ya getirme fırsatı doğuyor" "Yarım milyar sterlinlik bir boşanma hikayesi" başlıkları, Haftalık Gazete'nin ana sayfasındaki diğer başlıklardan bazıları.

İsmet Berkan'ın sahibi olduğu Haftalık Gazete 28 Şubat 2020'de yayına başladı. Hakan Çelenk, Elif Tanrıyar ve Metin Öztürk Yazı İşleri müdürlüklerini, İsmail Yuvacan Yayın Danışmanlığı'nı, Serkut Bozkurt internet editörlüğünü, Yücel Asırlık sayfa düzenini üstlendi.

Selahattin Duman'ın da yazarları arasında bulunduğu Haftalık Gazete'nin 12. sayısı için yeme-içme kültürü yazarları Deniz Alphan ile Hülya Ekşigil, T24 programcısı ve yazarı Şirin Payzın'ı konuk ediyor.

konuk ediyor.