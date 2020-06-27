Haftalık Gazete yeni sayısıyla çıktı: Fenerbahçe'nin iflasını herkes biliyor, bir yönetim bilmiyor

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sık sık uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle kâğıt baskısına ara veren ve aboneleriyle dijital ortamda buluşan Haftalık Gazete, 26 Haziran Cuma 18. sayısında "Fenerbahçe'nin iflasını herkes biliyor, bir yönetim bilmiyor" manşetiyle çıktı.

"Nedir bu İstanbul'un Adalar ve fayton meselesi?", "Erdoğan, iktidarın geleceğini güvenceye alamıyor", "Yeğeni Donald Trump'ın ipliğini pazara çıkarmaya hazırlanıyor" başlıkları, Haftalık Gazete'nin ana sayfasındaki diğer başlıklardan bazıları.

İsmet Berkan'ın sahibi olduğu Haftalık Gazete 28 Şubat 2020'de yayına başladı. Hakan Çelenk, Elif Tanrıyar ve Metin Öztürk Yazı İşleri müdürlüklerini, İsmail Yuvacan Yayın Danışmanlığı'nı, Serkut Bozkurt internet editörlüğünü, Yücel Asırlık sayfa düzenini üstlendi.

Selahattin Duman'ın da yazarları arasında bulunduğu Haftalık Gazete'nin 18. sayısı için yeme-içme kültürü yazarları Deniz Alphan ile Hülya Ekşigil, psikiyatrist Yankı Yazgan'ı konuk ediyor.