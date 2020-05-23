Haftalık Gazete'nin yeni sayısı çıktı: Milyonlar açlık sınırında, hükümet döviz peşinde

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı süresi boyunca kâğıt baskısına ara veren ve aboneleriyle dijital ortamda buluşan Haftalık Gazete, 22 Mayıs Cuma 13. sayısında Milyonlar açlık sınırında, hükümet döviz peşinde manşetiyle çıktı. Ağırlıklı olarak küresel Koronavirüs/Covid-19 salgınına ve etkilerine yer verilen sayıda, manşete taşınan konuda; hükümetin salgının yol açtığı ekonomik durgunluk konusunda uyguladığı politikalar ele alınıyor.

"Bilim Kurulu'nu istifanın eşiğine getiren günler", "Çin’in 'Yarasa Kadın'ı Koronavürüs'leri nasıl avladı?" "Moraller düzeliyor, yazlık alışverişi için gün sayılıyor" başlıkları, Haftalık Gazete'nin ana sayfasındaki diğer başlıklardan bazıları.

İsmet Berkan'ın sahibi olduğu Haftalık Gazete 28 Şubat 2020'de yayına başladı. Hakan Çelenk, Elif Tanrıyar ve Metin Öztürk Yazı İşleri müdürlüklerini, İsmail Yuvacan Yayın Danışmanlığı'nı, Serkut Bozkurt internet editörlüğünü, Yücel Asırlık sayfa düzenini üstlendi.

Selahattin Duman'ın da yazarları arasında bulunduğu Haftalık Gazete'nin 13. sayısı için yeme-içme kültürü yazarları Deniz Alphan ile Hülya Ekşigil, ekonomist Emin Çapa'yı konuk ediyor.

konuk ediyor.