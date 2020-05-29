Haftalık Gazete'nin yeni sayısı çıktı: Bu Türkler, kanımızda dolaşacak nano robotlarla kansere çare arıyor

T24 Haber Merkezi



Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı süresi boyunca kâğıt baskısına ara veren ve aboneleriyle dijital ortamda buluşan Haftalık Gazete, 29 Mayıs Cuma 14. sayısında "Bu Türkler, kanımızda dolaşacak nano robotlarla kansere çare arıyor" manşetiyle çıktı.

"Cumhur İttifakı Patinajda", "Lokantalar kapandı, güzel balık bize kaldı" "Avrupa'nın en kritik kararı" başlıkları, Haftalık Gazete'nin ana sayfasındaki diğer başlıklardan bazıları.

İsmet Berkan'ın sahibi olduğu Haftalık Gazete 28 Şubat 2020'de yayına başladı. Hakan Çelenk, Elif Tanrıyar ve Metin Öztürk Yazı İşleri müdürlüklerini, İsmail Yuvacan Yayın Danışmanlığı'nı, Serkut Bozkurt internet editörlüğünü, Yücel Asırlık sayfa düzenini üstlendi.

Selahattin Duman'ın da yazarları arasında bulunduğu Haftalık Gazete'nin 14. sayısı için yeme-içme kültürü yazarları Deniz Alphan ile Hülya Ekşigil, şarap sektörünün önemli isimlerindem Sibel Kutman'ı

konuk ediyor.