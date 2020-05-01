Haftalık Gazete, "Koronadan sonra dünya, uygarlıkla barbarlık arasında seçim yapacak" manşetiyle çıktı

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı süresi boyunca kâğıt baskısına ara veren ve aboneleriyle dijital ortamda buluşan Haftalık Gazete, bugün (1 Mayıs Cuma) 10. sayısında "Koronadan sonra dünya, uygarlıkla barbarlık arasında seçim yapacak" manşetiyle çıktı. Ağırlıklı olarak küresel Koronavirüs/Covid-19 salgınına yer verilen sayıda, manşete taşınan 'Korona sonrası' konusu, salgının yarattığı ekonomik etkilerin dünyayı nasıl şekillendireceğini ele alıyor.

"'İstifa edip güçlendi’ denen Soylu 20 gündür tam siper", "Trump gider Rönesans gelir mi?" "ABD ve Çin bilim yaptı Türkiye seyretti" başlıkları, Haftalık Gazete'nin ana sayfasındaki diğer başlıklardan bazıları.

İsmet Berkan'ın sahibi olduğu Haftalık Gazete 28 Şubat 2020'de yayına başladı. Hakan Çelenk, Elif Tanrıyar ve Metin Öztürk Yazı İşleri müdürlüklerini, İsmail Yuvacan Yayın Danışmanlığı'nı, Serkut Bozkurt internet editörlüğünü, Yücel Asırlık sayfa düzenini üstlendi.

Selahattin Duman'ın da yazarları arasında bulunduğu Haftalık Gazete'nin 10. sayısı için yeme-içme kültürü yazarları Deniz Alphan ile Hülya Ekşigil oyuncu Serra Yılmaz'ı konuk ediyor.