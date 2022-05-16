Haftalardır tam kapanma uygulanan Şangay, haziranda aşamalı olarak normalleşecek

Koronavirüs’ün Omicron varyantı nedeniyle haftalardır tam kapanma önlemi uygulanan Şangay’da 1 Haziran itibariyle aşamalı bir şekilde normale dönülecek.

The Guardian’da yer alan habere göre, Şangay Belediye Başkanı Yardımcısı Zong Ming, Çin’in ‘sıfır Covid’ politikası nedeniyle altı haftadır karantina altındaki şehrin aşamalı bir şekilde normalleşeceğini söyledi.

Şangay’ın altı haftadır kapanma önlemleri altında olması nedeniyle Çin’in ekonomik aktivitesinde sert bir yavaşlama görülmüştü.

Şangay’ın tam kapanmaya gitmesi ve Covid kısıtlamaları şehirdeki satışları, endüstriyel üretimi ve istihdamı kötü etkilemişti.

Dünyanın dört bir yanı normalleşirken Çin’de uygulanan ağır önlemler küresel tedarik zinciri ve uluslararası ticareti de kötü etkiledi.