Haftada en az 3 gün horlayan çocuklara dikkat: Uyku apnesi görülebilir

Fazla kilo, geniz eti, bademcik büyüklüğü, alerjik rinit, yüz ve kafa kemiklerindeki bozukluklar ve kas dokusundaki bozulmaların uyku apnesine neden olabileceğini belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ziya Bozkurt,, yapılan çalışmalara göre hastalığın çocuklarda yüzde 1-6 oranında görüldüğünü söyledi.

"Prematürelerde daha fazla rastlanıyor"

Uyku apnesinin basit bir horlama ile belirti verebileceğini dile getiren Opr. Dr. Bozkurt şu ifadeleri kullandı:

“Genel olarak horlama çocuklarda yüzde 3 ila yüzde 12 oranında görülebilir. Prematürelerde uyku apnesine daha fazla rastlanıyor. Bunun sebebi solunum sisteminin hem kontrol zayıflığı hem de daha küçük olmasına bağlı. Bu çocuklar özellikle kendi yaş gruplarını yakaladıkları dönemlerde risk azalıyor”

Alışkanlık haline gelmiş horlamaya dikkat

“Eğer bir çocuk haftada 3 günden fazla horluyorsa ve aile bunu fark ediyorsa mutlaka uyku apnesi açısından değerlendirmek gerekir. Bunun dışında uykuda nefes alırken zorlanmalar yine dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Apne, uykuda kısa süreli solunum durmalarıdır. Böyle bir durumda çocuk mutlaka uyku apnesi açısından değerlendirilmelidir. Eğer bir çocuk daha çok oturarak veya başını ve boynunu geriye atarak uyumayı tercih ediyorsa ya da gün içinde bir uyku hali varsa uyku apnesi akla gelmelidir.”

"Gelişim geriliğine neden olabilir"

“Çocuklarda gelişim gerilikleri ve özellikle dikkat dağınıklıkları, buna bağlı olarak da okul başarısında düşmeler gözlenebilir. Özellikle çocuklarda davranış bozuklukları, hiperaktivite gibi durumlar görülebilir. Toplumda çok sık görülen alt ıslatma da uyku apnesine bağlı olabilir. Yapılan son çalışmalarda kan basıncı ve kalp üzerine ayrıca solunum hastalıkları üzerine de bir takım etkileri ortaya çıkmış durumda. Özellikle alt ıslatmaya dikkat etmek gerekir. Geniz eti ameliyatları sonrasında bazı durumlarda alt ıslatmanın düzeldiğini görebiliyoruz. Bu yüzden bu tip durumları olan hastalarda da kulak burun boğaz muayenesi yapılmasında fayda var.”

“Eğer tıkayıcı bir sebep varsa geniz eti ve bademcik ameliyatıyla beraber uyku apnesi de düzelebilir. Kilo problemse ve bu uyku apnesine sebep oluyorsa bu durumda çocuğun kilo vermesini öneriyoruz. Ara dönemde ise uyku apnesinin yarattığı sıkıntıları aşmak için pozitif basınç veren bir alet kullanmasını tavsiye ediyoruz. Belli bir vücut kitle endeksinin altına düştüğü zaman uyku apnesi de buna bağlıysa düzelebiliyor. Tamamen nörolojik ve kas hastalıklarıyla alakalı olduğunda ise buna bağlı tedavilerin düzenlenmesi gerekebilir. Sonuçta eğer temel sebep ortadan kaldırılabilirse uyku apnesi düzelebiliyor”

Yetişkinlerde durum farklı

Yetişkinler ile çocukların uyku apnesi durumlarının birbirinden farklı olduğunu dile getiren Op. Dr. Bozkuri “Yetişkinlerde uyku apnesine bağlı olarak depresyon ve kalp problemleri, ritim bozuklukları, koroner arter hastalıkları ve hipertansiyon görüyoruz” dedi. (DHA)