Haftada bir gün detoks zinde tutar

Detoks denince aklınıza haftalar boyunca tatsız sebzeler yemek, ısırgan otu çayı içmek geliyor ve geri adım atıyorsanız işte size çok hızlı ve etkili bir detoks programı... Özellikle bahar aylarında, haftada bir gün bu programı uygulamanızı öneriyoruz. Vücudunuzdaki değişime siz de şaşıracaksınız!



Detoks yapmayı en az vücudumuz kadar istesek de, sadece sıvı tüketerek geçirilen günler, kahve gibi, şarap gibi küçük keyiflerden uzak geçirilen saatler bizi bu işi bilinmez bir zamana ertelemeye zorlar.



Oysa, sadece 24 saatlik bu programla da detoks yapabilirsiniz. Programın amacı, yeşil yapraklı sebzeler, sebze suları ve bol su ile vücuttaki asitli toksinleri temizlemek. Program sonunda kilo kaybetmenin yanı sıra, aylardır parti yapıyor dahi olsanız kendinize gelecek, daha enerjik, sağlıklı hissedeceksiniz. Daha etkili olabilmesi için programı ayda birkaç gün tekrarlayabilir, hatta haftanın bir gününü “detoks günü” ilan edebilirsiniz.



07.00 Sigara içiyorsanız bugün bırakın!



Sigarayı bırakmak, vücudunuzu toksinlerden arındırmak için atacağınız en önemli adım. Sigara içmeyi bıraktıktan sadece 8 saat sonra kandaki oksijen oranınız normale dönecek. İlk 24 saat içinde, kandaki karbonmonoksit ve nikotin düzeyleri hızla düşecek. Tansiyon değerleriniz ve kalp atış hızınız bir saat içinde sigara içmeyen sağlıklı bir insanın değerlerine yaklaşacak. Sigara içmeyi durdurmanın yanı sıra serbest radikalleri temizlemek için C veya E vitamini takviyesi de almaya başlayın.



07.30 Limonlu su için



Güne sıvı içeceklerle başlamak oldukça önemli. Limonlu sıcak su, sizi uyandıracak ve kendinize getirecek. 24 saat içinde 1.5 - 2 litre su içmeyi hedeflemelisiniz. Vücudunuz toksinlerle dolu ve su içmek bu toksinleri seyreltmekte size yardımcı olacak. Hedeflenen miktarda su aldığınızda gün içerisinde daha enerjik olduğunuzu hissedeceksiniz. Kahvaltıdan önce bir bardak limonlu su içmek de iyi bir fikir, bu iştahınızı da düzenleyecek.



07.35 Karaciğerinizi temizleyin



Deve dikeni, içerdiği “silimarin” maddesi ile karaciğeri güçlendiren, çalışmasını destekleyen bir bitki. Bu bitkiden elde edilen “deve dikeni ekstresi” vücudu zehirli maddelerden arındırma ve karaciğer hücrelerini yenileme özellikleriyle detoks uzmanlarının da gözdesi. Öyle ki, karaciğere sağladığı faydalar nedeniyle özellikle alkoliklerin bitkisel yolla tedavisinde kullanılıyor. “Milk thistle” adıyla da eczanelerde bulabileceğiniz bu detoks takviyesinin yararlı etkilerini iki hafta içinde fark edeceksiniz. Günde 1-2 tablet alınması tavsiye ediliyor. Ayrıca enginarı çiğ olarak tüketmek de karaciğer sağlığı için önerilen bir başka yöntem.



08.00 Kahvaltınıza keten tohumu takviyesi



Sabah müslinizin içine bir tatlı kaşığı keten tohumu katın. Bu, bağırsaklarınızı çalıştıracak ve faydalı yağ asitleri almanızı sağlayacak. Keten tohumu içerdiği suda çözünmeyen lifler sayesinde bağırsaklarınızı yumuşatır, kabızlığı önler ve tahrişi engeller. En iyi sonuç için tohumları bir gece suda bekletin.



Özellikle doymuş yağlar, kötü karbonhidratlar ve şekeri fazlasıyla tükettiğiniz birkaç haftadan sonra vücudunuzun kendine gelmesi için harika bir yol. Sonucu hızla göreceksiniz.



11.00 Atıştırmak içi ahududu



Ahududu içerdiği “ellagic asit” ile en zengin detoks besinlerinden biri. Dondurulmuş yerine taze olarak tüketmenizi tavsiye ederiz, çünkü dondurma işlemi ahududunun içeriğinde bulunan ellagic asitin yok olmasına neden oluyor.



Öğle yemeğine kadar kendinizi tok tutacak bir atıştırma hazırlamak için bir kase dolusu ahududuyu bir kaşık faydalı bakterilerle dolu doğal yoğurtla karıştırın. İçine mikroplara karşı harika bir silah olan manuka balı (doğal ürünler satan dükkanlarda bulabilirsiniz) ekleyin. Böylelikle fırsatçı bakterilere karşı bağışıklık sisteminizi de güçlendirmiş olacaksınız. Ahududuyu taze olarak bulamadığınız mevsimlerde diğer mevsim meyvelerini, özellikle çilekgilleri kullanabilirsiniz.



13.00 Tuza dikkat!



Öğle yemeği için, bir porsiyon etsiz sebze yemeğini tercih edin ve yemeğinizin bir tuz bombası olup olmadığından emin olun. Sodyum vücudunuzdaki suyun tutulmasına neden olur ki bu da toksinleri vücuttan atmanızı yavaşlatacaktır. Salata bu konuda en masum, güvenli yiyeceklerden biri, ama yine de 1 gramdan daha az tuz içerip içermediğini kontrol edin. Yemeğinizin yanında normal su yerine maden suyu seçebilirsiniz. Böylelikle gerekli mineralleri de almış olacaksınız.



14.30 Bitki çayı zamanı



Öğle yemeğinizi yedikten sonra sindirmek için midenize biraz zaman tanıyın, bir şeyler içmek için en azından 15 dakika bekleyin. Hangi bitki çayını seçmeniz gerektiğine gelince... Tarçın harika bir kan şekeri düzenleyicisidir, rezene mideyi sakinleştirir, karahindiba ise böbreklerde ve karaciğerde etki gösterir ve doğal bir idrar söktürücü olarak harika bir detoks bitkisidir. İyi haber ise bütün bu bitki çayları çok hızlı bir şekilde etki ederler...



16.00 Derin bir nefes alın!



Saatler öğleden sonrayı gösterirken siz de vücudunuzu bazı yoga nefes egzersizleriyle destekleyin. Bu nefes egzersizleri “ölü” havayı kovacak, bütün vücudunuza enerji verecek ve zihninizi temizleyecek: Oturur pozisyonda kulak memelerinizi iki parmağınızla sıkarak akupunktur noktalarına basınç uygulayın ve burnunuzdan kısa ve keskin nefesler alıp verin.



Kollarınızı omuz hizasında iki yana açıp nefes alıp vermeye devam edin. 2-3 dakika sonra derin bir nefes alın ve kollarınızı başınızın üzerine kaldırın, avuç içleriniz birbirine dokunsun. Birkaç dakika bu şekilde derin alıp verin ve derin bir nefes verirken kollarınızı indirin.



16.30 Çimen suyuyla toksinleri yıkayın



Buğdayın henüz yeşilken hasat edilip, suyunun sıkılmasıyla elde edilen “buğday çimeni suyu” içerdiği klorofil ve betakaroten ile güçlü bir antioksidan. Zengin bir besin kaynağı olan buğday çimi, aynı zamanda sindirime yardımcı olan enzimler içeriyor. Çimen suyu fanatikleri, minik bir fincan içildiğinde etkisinin hemen hissedildiğini söylüyor.



Türkiye’de yeni yeni çimen suyu servis eden “meyve suyu barları” açılmaya başlıyor. Kanyon Sosa’nın içinde, İstinyepark’ta ve Cihangir’de bulunan Cuppa’da taze sıkılmışını içebilirsiniz. Ancak en pratik çözüm evde yetiştirmek gibi görünüyor. Nasıl mı? İşte size evde buğday çimi yetiştirme formülü: Genişçe, fazla yüksek olmayan bir saksıyı organik toprakla doldurun. Buğdayları ekmeden önce bir gece suda bekletin. Sulanmış toprağa buğdayları ekin ve üzerini ince bir toprak tabakası ile örtün. Toprağın üzerini 4-5 parça iyice ıslatılmış gazete kağıdı ile kaplayın. Kağıtların kurumaması için üzerlerine ince bir naylon örtü koyun.

(Tohumların hava alması için naylonun kenarlarını saksıya sıkıştırmayın) Dört gün sonra örtüyü kaldırın ve çimleri sulayın. Saksınız direkt güneş ışığı ile temas etmemeli. Günde 1 kere sulamanız yeterli. 12-15 cm kadar uzadığında, ihtiyacınız kadarını, olabildiği kadar dibinden kesin. İster salatalarınıza katın ister sıkıp suyunu için.



18.00 Folik asit bombası salata



Küçük parçalara ayırdığınız 200 gram brokoliyi, 120 gram taze bezelyeyle birlikte buharda kısa bir süre haşlayın. Piştikten sonra soğuk sudan geçirin ve 30 gram pişmiş bulgur ekleyin. 100 gram doğranmış salatalık, 40 gram avokado, 20 gram kavrulmuş keten tohumu ve 20 gram maş fasulyesi filizini de ilave edin. (Soya ya da buğday filizi de kullanabilirsiniz) Bir

tutam maydanoz ve nane serpin. 2 tatlı kaşığı limon suyu ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağını salatanızın üzerinde gezdirerek servise hazır hale getirin. Folik asit yönünden oldukça zengin olan bu salatayla vücudunuz kendine gelecek!



Mutfağınıza da detoks yapın...



Streç film yerine yağlı kağıt



Streç filmdeki kimyasallar peynir, et gibi besinlerde bulunan yağlar tarafından emilir. Bu nedenle bu tip gıdaları saklarken streç film yerine yağlı kağıt kullanın. Ya da filmin PVC içermeyen özellikte olmasına dikkat edin.



Alüminyum yerine çelik tencere



Alüminyum ve yanmaz tava tencerelerinizi çelik kaplarla değiştirin. Kimi metallerden yapılan kapların yemeklerimizi zehirleyip zehirlemediği hâlâ tartışılıyor. Bu tartışma sona erene kadar en iyisi güvenli olduğuna emin olduğumuz çelik tencere tavaları kullanın.



Metal pişirme kaşığı yerine ahşap



Detoks uzmanları besinleri pişirirken metal kaşıklardan kaçınmamızı öneriyor. Bu nedenle silikon ya da tahta kaşık kullanın.



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