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Yaşam

Hafta sonu yağış ve soğuk hava geliyor!

Marmara Bölgesi'nin cuma geceyarısından itibaren yağışın etkisine girmesi bekleniyor.

31 Mart 2011 03:00

T24 - Marmara Bölgesi'nin cuma geceyarısından itibaren yağışın etkisine girmesi bekleniyor.

Meteorolojik tahminlere göre İstanbul ve çevresinde Cumartesi günü etkili ve günboyu sürecek yağış var. Bugünden itibaren başlaması beklenen ve haftasonu etkisini daha da artıracak kuzey rüzgarları nedeniyle sıcaklıklarda da ciddi düşüş bekleniyor.

Bugün İstanbul'da 10 derece cıvarında gerçekleşen sıcaklığın cumartesi ve pazar günü 5 derece cıvarında gerçekleşmesi akşam saatlerinde ise 5 dereceyi geçemeyeceği tahmin ediliyor. Bugün akşam saatlerinde yağış alması beklenen Marmara Bölgesinin güneyi, haftasonu gelecek çok daha etkili yağışın başlayacağı nokta olacak.

Cuma gününü Cumartesi'ne bağlayan gece Güney Marmara'da başlaması beklenen etkili yağmurun ilerleyen saatlerde Marmara Bölgesinin tamamında görüleceği, Cumartesi günü İstanbul ve çevresinde çok etkili olacağı öngörülüyor. Yağışın kısa süreli olmayacağı günboyu süreceği, ancak pazar günü etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.


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