Hafta sonu ücretsiz olacak Blu TV'yi nasıl izleyeceksiniz!

Yerli video platformu BluTV resmi Twitter hesabından, Koronavirüs salgını nedeniyle izleyicilerine içeriklerini ücretsiz sunacağını duyurdu. BluTV içeriklerini 4 Aralık Cuma akşamı 21.00 ve 6 Aralık Pazar akşamı 23.59 saatleri arasında ücretsiz erişime açacak.

BluTV'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bu hafta sonu her yer kapalı ama BluTV açık! BluTV özel yapımlarını, yüzlerce yerli, yabancı dizi ve filmleri bu hafta sonu ÜCRETSİZ izleyebilmek için #EvdeBluşalım. Detaylar cuma günü sizlerle" denildi.

Ücretsiz BluTV nasıl izlenir?

Hafta sonu geçerli olacak ücretsiz erişim kampanyasından faydalanmak isteyen internet kullanıcıları, BluTV’nin internet sitesine e-posta adreslerini girerek bir kod alacaklar. Bu kod ile de hafta sonu boyunca BluTV’deki tüm içerikleri ücretsiz bir şekilde izleyebilecekler.