Hafta sonu planı: Halley Kuyrukluyıldızı'nın yarattığı meteor yağmurunu izleyin

Çeviri - Gonca Tokyol

Yılın en parlak göktaşlarına ev sahipliği yapacak olan Orionid meteor yağmuru, bu hafta sonu gözlemlenebilecek. Meteorların büyük bir kısmı, 20-22 Ekim tarihlerin gökyüzünde olacak ve uzmanlar saatte ortalama 20 meteorun Dünya’dan gözlemlenebileceğini belirtiyor.

Dünyaca ünlü Halley Kuyrukluyıldızı’nın kalıntıları olan Orionid meteor yağmurunu seyretmek için en iyi vaktin gece yarısı ile şafak arası olduğu kaydedilirken; NASA da 2 Ekim’den beri gözlemlenebilen ancak 21-22 Ekim’de zirve yapacak meteor yağmurunu “bu yılın en güzellerinden biri” olarak nitelendiriyor.

Her meteor yağmurunda olduğu gibi, Orionidlerin de en iyi kent merkezlerinden uzak kırsal alanlarda izlenebileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, en iyi sonuçlar için şafaktan önceki en karanlık saatlerin tercih edilmesini öneriyor. Gökyüzündeki bu muhteşem görüntüyü izlemek için teleskopa ihtiyacınız yok, kayan yıldızlar çıplak gözle de görünür olacak.

İnternet üzerinden izlemek de mümkün

Meteor yağmurunu, internet üzerinden izlemek de mümkün. Üye olarak yararlanabileceğiniz Slooh.com internet sitesi, Türkiye saati ile 03.00’te (21 Ekim) meteor yağmurunun tamamını yayınlamaya başlayacak. Canlı yayına birçok uzman da katılacak.

Orion (Avcı Takımyıldızı), hem güney hem de kuzey yarı kürelerde bulunan ve bu sayede tüm dünyadan görülebilinen, oldukça parlak yıldızlardan oluşan dolayısıyla da kolay bulunabilinen takım yıldızdır. Avcı kış ayları boyunca Türkiye'den rahatlıkla gözlemlenebilir. Avcıyı gözlemlemek isteyenler güney ufkuna bakmalıdır. Avcının yeri bulunulan aya göre güneybatı ile güneydoğu arasında değişir. Bünyesinde gökyüzünün en parlak yıldızlarından Rigel (7. en parlak yıldız) ve Betelgeuse (10. en parlak yıldız) bulunur. Avcının komşuları Boğa, İkizler, Eranus nehri, Tavşan takımyıldızlarıdır.