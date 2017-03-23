"Hafta sonu ne izlesek?" diyenlere; 6 yeni film vizyona girdi

Türkiye'deki sinema salonlarında bugün, ikisi yerli olmak üzere 6 yeni film vizyona girdi.

90'ların kült televizyon dizisi Power Rangers'ın, beyazperdeye taşınan üçüncü filmi de bu hafta sinemaseverlerle buluşacak yapımlar arasında yerini aldı. 90’lı yıllarda dünyada olduğu kadar Türkiye’de de hayli popüler olan Power Rangers, bir grup genç 'Ranger'ın şeytani cadı Rita Repulsa'ya karşı mücadelesini anlatıyor. Serinin 1995 ve 1997 yılı olmak üzere iki sinema filmi bulunuyor.

Hollywood Reporter'daki habere göre, televizyondaki orijinal ‘Power Rangers’ serisinde heteroseksüel olan sarı Ranger, bu filmde lezbiyen olarak uyarlandı ve film ana karakteri LGBTİ olan ilk büyük bütçeli süper kahraman filmi oldu.

Filmdeki bir sahnede kahramanlar, Becky G. tarafından canlandırılan sarı ranger Trini’nin cinsel yönelimiyle yüzleştiğini öğreniyor. Bir karakter, Trini’nin ‘erkek arkadaş sorunları’ yaşadığını düşünürken, kısa bir süre sonra Trini’nin ‘kız arkadaş sorunları’ yaşadığı ortaya çıkıyor.

Yönetmen koltuğunda Dean Israelite'in oturduğu filmin başrollerini Dacre Montgomery, RJ Cyler, Naomi Scott, Becky G ve Ludi Lin üsteniyor. Power Rangers'ın ikonik kötülerinden uzaylı cadı Rita Repulsa'ya ise ünlü oyuncu Elizabeth Banks hayat veriyor.

'Power Rangers'

Dacre Montgomery, Bill Hader, Naomi Scott ile Ludi Lin'in oynadığı bilim-kurgu türündeki "Power Rangers" filminin yönetmen koltuğunda Dean Israelite yer alıyor.

Senaryosu John Gatins ile Ashley Miller'e ait olan ve 90'lı yıllarda televizyon ekranlarında yer alan dizinin sinema uyarlaması "Power Rangers", yaptıkları bir keşif sonrası süper güçler kazanan beş lise öğrencisinin hikâyesini beyaz perdeye taşıyor.

'Sonsuz Aşk'

Ahmet Katıksız'ın yönettiği ve Fahriye Evcen, Murat Yıldırım, Fatih Al ile Filiz Ahmet'in oynadığı "Sonsuz Aşk" bu hafta seyirciyle buluşacak.

Senaryosu Deniz Akçay Katıksız'a ait olan filmde, Fahriye Evcen, kardeşiyle kurduğu düzende küçük mutluluklarla yaşamını renklendiren "Zeynep" karakterini canlandırırken, Murat Yıldırım ise genç yaşta profesör olan cerrah "Can" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Komedi ve dram karışımı film, hiçbir ortak noktaları yokmuş gibi görünen iki insanın aşk hikayesini konu alıyor.

'Beyaz Balina'

A. Uygur Öztürk'ün yönetmenliğini yaptığı "Beyaz Balina" filminde Güneş Sayın, Umut Karadağ, Kaan Ürkmez, Efe Karaman ve Erden Alkan gibi isimler rol aldı.

Dram türündeki film, farklı hayatları Anadolu'nun ücra bir köyünde kesişen Ali ile Vahap adlı iki çocuğun düşmanlıkla başlayıp dostluğa uzanan ilişkilerini odağına alıyor.

'Hayat / Life'

Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds, Hiroyuki Sanada, Olga Dihovichnaya ile Ariyon Bakare'nin başrollerini paylaştığı "Hayat" filminin yönetmenliğini Daniel Espinosa üstlendi.

Bilim-kurgu ve gerilim türündeki film, Mars'taki uluslararası tam donanımlı bir uzay istasyonunda görev yapan altı kişinin, tek hücreli bir varlığı keşfetmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.

'Otoban / Collide'

Eran Creevy'in yönettiği "Otoban" filminde Nicholas Hoult, Felicity Jones, Ben Kingsley ile Anthony Hopkins gibi oyuncular rol aldı.

Aksiyonu bol bir kaçış hikayesini odağına alan film, soyguna bulaştıktan sonra işleri ters giden ve acımasız bir çetenin liderinden kaçmaya başlayan bir gencin, yeni tanıştığı sevgilisini bu çeteden korumaya çalışırken kendini otobandaki kovalamacanın içerisinde bulmasını anlatıyor.

'David Lynch: Yaşam Sanatı / David Lynch: The Art Life'

ABD ve Danimarka ortak yapımı "David Lynch: Yaşam Sanatı" adlı belgesel film, izleyiciyi, 4 Oscar adaylığı bulunan efsanevi yönetmen "David Lynch"in, Amerika'da küçük bir kasabada başlayan çocukluk hayatından sanatla tanışma dönemine doğru bir yolculuğa çıkarmayı amaçlıyor.

Jon Nguyen ve Rick Barnes'in yönetmenliğini yaptığı film, ayrıca sinema tarihine pek çok eşsiz başyapıt bırakan kült yönetmenin bilinmeyen anlarına da tanıklık ettiriyor.