"Hafta sonu ne izlesek?" diyenlere: 10 yeni film vizyona girdi

Türkiye'de bu hafta yerli ve yabancı 10 yeni film vizyona girdi. Animasyondan drama, Türkiye yapımı korkudan aksiyona kadar farklı temalı filmler sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Umudun Kıyısında

Ufuk İstanbul’da yaşayan bir fotoğraf sanatçısıdır. Hayatı hoyratça yaşayan adamın tek önemsediği konular gerçeklik, fotoğraflarına da konu ettiği küresel ısınma ve yenilenebilir enerji konularıdır. Ancak bunların hepsi değişmektedir. Tam aşık olduğu bir kadınla mutlu olduğu sırada annesinin hastalığını öğrenir. Film, bu olayla birlikte Ufuk'un ve hayatının değişimini konu alıyor.

T2: Trainspotting 2

1996 yılında vizyona girdikten sonra olay yaratan Trainspotting'in devam filmi “T2: Trainspotting”nin de yönetmenliğini Danny Boyle üstleniyor. Mark hayatının en büyük vurgunu yapıp kendi payının yanı sıra "kankalarınınkini" de alıp kaçtıktan sonra 20 yıl geçmiştir. Attığı bu büyük kazıktan sonra kaçıp Amsterdam'a yerleşen Mark Renton'un -inanması zor ama- düzenli bir işi ve bir aile hayatı vardır! Peki şeytan mı dürter, neden kalkar gelir Mark 20 yıl sonra İskoçya'ya? Neden eski defterleri açar, yaraları kaşır ve Simon ve Tommy'nin dinmemiş öfkesini yeniden kabartır? Mark Renton'ın da bu sorulara kendisine göre cevapları elbette var!

Gerçeğin İki Yüzü

Yetenekli ve çekici bir doktor Afrika'nın çatışma bölgelerinden birinde görevini sürdürmektedir ve bu esnada aynı bölgede çalışan birine aşık olur. Aşk ikisi için de başlamış olsa da aşkı ile son derece tehlikeli olan ve ciddi mesai isteyen işini dengede tutmak bir hayli güç olacaktır. Erin Dignam'ın senaryosunu yazıp ünlü aktör Sean Penn'in yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerini Charlize Theron, Adèle Exarchopoulos ve Javier Bardem paylaşıyor.

Derinliklere Yolculuk

1946’da henüz çocukken ilk kez babasıyla denize dalan Philippe, 10 yıl sonra meşhur Calypso gemisinde babasıyla yeniden karşılaşır. Ancak uluslararası şöhret ile birlikte babası çok değişmiş ve insanlara solungaç takmak gibi delice fikirlere kapılmıştır.

Saplantı

Tessa Connover eşiyle boşanmış bir kadındır. Ayrılığın acısıyla zar zor baş edebilen kadının hayatı eski kocası David'in vurduğu bir darbeyle daha sallanır. David Julia Banks adında bir kadınla tanışmıştır ve onunla evlenme hayalleri kurmaktadır. Üstelik David Julia'yı eskiden Tessa'yla birlikte yaşadıkları eve getirmiş, küçük kızları Lilly ile de tanıştırmıştır. Julia her ne kadar hayatının aşkını bulduğunu ve onu çok güzel günlerin beklediğini düşünse de, Tessa'nın tehlikeli saplantıları beklediklerinin tam tersini sunacaktır...

Gamba: Macera Çetesi

İki fare, Gamba ve Mampuku, büyük bir metropolün küçük bir köşesinde yaşarlar. Bir gün Gamba bir kutu etiketi üzerine basılan bir deniz görüntüsüyle büyülenir. Gamba hayatı boyunca şehirde büyüdüğü için, denizin ne olduğunu bilmiyordur. Mampuku ona denizin düşünülemez derecede büyük bir su birikintisi olduğunu söylediğinde, Gamba derhal gidip görmeye karar verir. Mampuku gönülsüzce onu takip eder. İkili bu uğurda arkadaşlık, mücadele, deniz gibi pek çok kavramı yeniden tanıyacaktır.

Eski Sevgili

Bade İşçil ve Tolgahan Sayışman'ın başrollerini üstlendiği Eski Sevgili filmi, 63 kez ayrılıp barışan bir çifti temel alıyor. 14 Şubat günü yolları tekrar kesişen çift için macera yeniden başlıyor!

Baş Belası

Asya'nın düğününe iki gün kalmıştır fakat babasının ricası üzerine Çanakkale'deki bir cenaze törenine katılmak zorunda kalır. İstanbul'a dönüşü ise hayatının en önemli yolculuğu haline gelmez üzeredir. Çünkü Asya tanıyabileceği en saf ve sakar insanla tanışır ve Çanakkale'den İstanbul’a birlikte çıkacakları macera dolu yolculuk her ikisi için de hayatlarında önemli değişikliklere sebep olacaktır.

666 Cin Musallatı

Korku ve gerilim senaryoları yazıp satarak geçinen Gürkan, sosyal medyada dikkatini çeken sıra dışı bir haberdeki yaşananları araştırmaya başlar. Güzel bir hikâye yakalayabileceğini düşünen Gürkan bunun için İstanbul'dan Fethiye-Kayaköy'e seyahat eder. Kısa bir süre içinde yaşanan sıra dışı olayların içine ister istemez dahil olmaya başlayacak ve kendini hayatta kalma savaşı verirken bulacaktır...

Çam Yarması

İstanbullu, hali vakti yerinde, zengin ve otuzlu yaşlarında bir çiftin çocukları olmamaktadır. Bu nedenle yetimhaneden evlat edinmeye karar verirler ancak gelişen sürpriz olaylar neticesinde bir yerine üç tane evlat edinmek zorunda kalan çiftin hikâyesini komedi tarzda ele alıyor.