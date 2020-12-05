Hafta sonu kısıtlamasında ücretsiz olan BluTV çöktü

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı süresince ücretsiz hizmet verecek olan BluTV'ye erişimde problem yaşanıyor. BluTV'den yapılan açıklamada, sorununu geçici olduğu ve yoğunluktan kaynaklandığı belirtildi.

BluTV, Koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle ücretsiz hizmet vereceğini açıklamıştı.

BluTV'yi ücretsiz kullanma imkânı, bu akşam saat 21.00'den sonra başladı fakat yoğunluk sebebiyle erişim sorunu yaşandı. Platforma yoğun ilgili olduğunu açıklayan BluTV, sorunun geçici olduğunu belirtti.

Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"BluTV'ye gösterdiğiniz olağanüstü ilgiye çok teşekkür ederiz. Altyapımızda yoğunluktan kaynaklı yaşanan bir sorun nedeniyle geçici olarak problem yaşıyoruz. Fakat hiç endişeniz olmasın, ekiplerimiz sorunun çözümü için son sürat çalışıyor. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

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