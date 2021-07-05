Hafızlık eğitimi veren okul sayısı 15 kat arttı

MEB ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2017 yılında pilot 17 okulda başlattığı “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi” kapsamındaki okul sayısı bu yıl yaklaşık 15 kat artarak 248’e ulaştı.

İlk olarak 2016-2017 eğitim öğretim yılında pilot 17 imam hatip ortaokulunda başlatılan, “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi” kapsamındaki okul sayısı 2021 yılı itibarıyla 248’e yükseldi. Proje kapsamında hafızlık eğitimi alan öğrenci sayısı ise 3 bin 48 oldu.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, proje kapsamındaki ortaokul sayısının 200, lise sayısının ise 48 olduğu bildirildi. Öğrencilerin bir eğitim yılı boyunca örgün eğitimden ayrıldığı projenin amacının, “Öğrencilerin bir üst öğrenime akademik açıdan hazırlanması” şeklinde açıklanması dikkat çekti.

Doğrudan hafızlık

MEB ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 2016 yılında imzalanan “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi Protokolü” istatistikleri projede kat edilen mesafeyi ortaya koydu. Proje kapsamına alınan okul sayısı 2016-17 eğitim öğretim yılından 2020-21 öğretim yılına kadar 14 kattan fazla artarak 248’e fırladı. Hafızlık programı uygulayan okulların ders müfredatı, “Kuran eğitimine göre” yeniden ele alındı. Okulların büyük bölümü doğrudan hafızlık programı uygularken bir bölümünün ise “Hafızlık pekiştirme” programı uyguladığı belirtildi.

Hafızlık Projesi kapsamında bulunan ülke genelindeki sekiz okul da ‘nitelikli’ okul sayıldı. İkisi Ankara’da, biri Bursa’da, biri Denizli'de, üçü İstanbul’da ve biri ise Konya’da olmak üzere sekiz okul, merkezi sınavla öğrenci alan okullar arasına yazıldı.

Personel desteği verilecek

Proje ile Diyanet personelinin okullara girmesinin yolu da açıldı. Projenin il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile il ve ilçe müftülüklerinin iş birliği içerisinde yürütüleceği ifade edilerek “MEB ve Diyanet İşleri Başkanlığı, mevzuatları çerçevesinde gerekli hallerde birbirlerini kadro ve program desteği verir” denildi. Müftülüklerle yapılan protokoller kapsamında öğrencilere, ‘D’ veya ‘C’ grubu Kuran kurslarında ‘takviye dersler’ verildiği ifade edildi.

Hafızlık eğitimi nedir?

Dördüncü sınıfı bitiren öğrenciler arasından, ‘hafızlığa kabiliyeti olanların’ dahil edildiği proje üst sınıflarda şu şekilde uygulanıyor:

-Beşinci sınıfta proje imam hatip ortaokullarına kayıt olan öğrencilere temel ve meslek derslerinin dışında haftada dokuz saat Kuran dersi veriliyor.

-Hazırlık sürecini tamamlayan öğrenciler, beşinci sınıfın mart ve nisan ayında hafızlık yapmaya başlıyor. Diyanetin okullara gönderdiği personel ile okuldaki öğretmenlerin iş birliğiyle öğrencilerden, her gün Kuran’dan bir sayfa ezberlemesi talep ediliyor.

-Hafızlığa başlayan öğrenciler, altıncı sınıfta okula bir yıl ara veriyor.

-Öğrenciler yedinci sınıfa devam ederken haftada dokuzar saat daha Kuran dersi alıyor.