Hadise'nin isyanı: Erkek sanatçıların biçimsiz vücutları, koca kafaları, cılız kolları neden haber olmuyor?

Şarkıcı Hadise, "Erkek sanatçıların biçimsiz vücutları, koca kafaları, cılız kolları haber olmazken kadınlardaki selülitin manşet olması kadına şiddettir" dedi.

Hadise, Vogue Türkiye’nin ağustos sayısı için objektif karşısına geçti.

"Kim Kardashian'ın poposuna bayılıyorum. Benim de öyle geniş bir popom olsun istediğim oluyor" diye Hadise röportajda “Türk kadını dediğin hatlı, balık etli, kıvrımlı. Niye kendimizle barışamıyoruz? Kendimizi sevemiyoruz” dedi.

Hadise, kendisiyle barışık olduğunu söyledi ve ekledi:

“Kim Kardashian’ın poposuna bayılıyorum. Benim de öyle geniş bir popom olsun istediğim oluyor. Üzerine de daracık, diz altına kadar inen etekler giyeyim. İstediğim an kilo alır, veririm. Ben nasıl istiyorsam öyle görünürüm. Bu bir konu olmamalı. Erkek sanatçıların biçimsiz vücutları, koca kafaları, cılız kolları haber olmazken kadınlardaki selülitin manşet olması kadına şiddettir.”