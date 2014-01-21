Hadise'nin dekoltesine cezayı BDP'li üye engellemiş

Şarkıcı Hadise’nin, katıldığı bir televizyon programında ’dekolte kıyafetiyle ilgili’ RTÜK’te ceza verilmesini, RTÜK’ün BDP kontenjanından seçilen üyesi Doç. Dr. Ahmet Yıldırım’ın kullandığı oyla engellediği ortaya çıktı.

Show TV’de Özge Ulusoy’un 9 Aralık 2013 tarihinde yayınlanan ’Hey Canlı’ adlı magazin programında ’Ve Hadise, gözleri şaşı etti, dilleri lal etti ve o ne dekolteydi’ anonsuyla verilen Hadise’nin dekolte kıyafetleri ile ilgili görüntüler için RTÜK uzmanlarınca rapor hazırlandı. Doğan Haber Ajansı'ndan Ferit Aslan'ın haberine göre, hazırlanan raporda dekolteye yakın çekim yapıldığı, göğüslere arka arkaya dikkat çekildiği, gençlerin ahlakına zarar verecek saatte ve koruyucu sembolsüz yayınlandığı belirtildi.

Başkan da ceza verilmesin demiş

Bu görüntüleri yayınlayan televizyona ceza verilip verilmemesi ile ilgili yapılan oylamada ise, RTÜK Üst Kurulu Başkanı AKP kontenjanından Davut Dursun ile MHP’den Esat Çıplak, CHP’den Süleyman Demirkan ve Ali Öztunç ihlal bulunmadığını savunurken, AKP’den Taha Yücel, Hasan Tahsin Fendoğlu, Hamit Ersoy ve Nurullah Öztürk ihlal bulunduğunu öne sürerek ceza verilmesini istedi. Oyların 4’e 4 eşit çıkması üzerine, toplantıya katılmayan Doç. Dr.Ahmet Yıldırım’ın da katıldığı geçen hafta yapılan bir sonraki toplantıda karar çıktı. BDP kontenjanından RTÜK üyesi olan Doç. Dr. Ahmet Yıldırım, katıldığı toplantıda ’ihlal olmadığı’ yönünde oy kullanınca, Hadise’nin görüntülerini yayınlayan televizyona ceza verilmemesi kararının çıktığı belirtildi.