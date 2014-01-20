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Magazin

Hadise'nin dekoltesi RTÜK'ü ikiye böldü

Show TV'deki Hey Canlı programında 'Ve Hadise, gözleri şaşı etti. O ne dekolteydi' anonsuyla verilen habere tepki gösteren RTÜK üyeleri, ceza konusunda 4'e 4 eşit kaldı

20 Ocak 2014 11:28

Show TV’de Özge Ulusoy’un 9 Aralık 2013 tarihinde yayınlanan Hey Canlı adlı magazin programında “Ve Hadise, gözleri şaşı etti, dilleri lal etti ve o ne dekolteydi” anonsuyla verilen Hadise’nin dekolte kıyafetleri RTÜK’ü böldü. RTÜK üyeleri, ceza konusunda 4'e 4 eşit kaldı. 

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, RTÜK uzmanlarının hazırladığı raporda dekolteye yakın çekim yapıldığı, göğüslere arka arkaya dikkat çekildiği, gençlerin ahlakına zarar verecek saatte ve koruyucu sembolsüz yayınlandığı vurgulanarak şunlara yer verildi:

 

Dekolteye odaklanma

 

“Yayının kadın bedeninin cinsel obje olarak algılanmasına neden olacağı değerlendirilmiştir.
Dekolteye odaklanılmasına yönelik çabanın, yayıncı sorumluluğuyla bağdaşmadığı, böylece hem kadın bedeninin bir meta gibi gösterilerek istismar edildiği hem de çocuk ve gençlerin bu tür ifade ve görüntülerden olumsuz yönde etkilenebileceğinin gözardı edildiği değerlendirilmiştir.” RTÜK Üst Kurulu üyelerinden Davut Dursun, Esat Çıplak, Süleyman Demirkan ve Ali Öztunç ihlal bulunmadığını savunurken, Taha Yücel, Hasan Tahsin Fendoğlu, Hamit Ersoy ve Nurullah Öztürk ihlal bulunduğu için ceza verilmesini istedi.

Bir üyenin toplantıda bulunmaması nedeniyle oylar 4’e 4 eşit çıktı. Üst Kurul, Hadise’nin dekoltesine bir daha bakılmasını kararlaştırdı.

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