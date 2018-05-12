Hadise'den eski futbolcu Serhat Akın'a: Uzaktan adamsın, adamlıktan uzaksın

Şarkıcı Hadise, eski futbolcu Serhat Akın'ın, "Hadise eskiden çirkindi, beğenmemiştim. Sonradan Arap atı gibi açıldı" sözlerine tepki gösterdi. Sosyal emdya adresinden yanıt verdiği Akın'a, "Uzaktan adamsın, adamlıktan uzaksın" dedi.

Fenerbahçe’nin futbolcularından Serhat Akın, Twitch platformunda yaptığı canlı yayında, “Hadise o zaman küt saçlıydı ve çirkindi. Beğenmemiştim. Allah beni kahretmesin. Sonradan açıldı. Arap atı gibi.” yorumunda bulunmuştu. Serhat Akın’ın bu yorumuna sinirlenen Hadise, tepki österdi.

“Uzaktan adamsın adamlıktan uzaksın” notunu paylaşan şarkıcı Hadise altına şunları yazdı:

”Cevap vermem normalde ama tekrarlıyorum kadının bu kadar şiddet gördüğü bir dönemde, kadınların kızların susmadan seslerini yükseltmeleri gerekirken ben de susamam ve sesimi duyurmalıyım!

Ben bu konuda ne kadar sesimi yükseltsem o kadar da bu ‘Kadına şiddet' benim üzerimden yapılmaya devam ediliyor. Sesimi yükseltiyorum diye mi? Kadınlara korkmayın konuşun diyorum diye mi? Ağzım açık okuyorum okuduklarımı, bu şahıslar adına, daha doğrusu eşleri ve evlatları kızları adına üzülüyorum.

Düşünsene baban kalkmış başka bir kadın hakkında belaltı yorumlarda bulunmuş ve mesleğiyle değil saygısızca yaptığı yorumla gündemde.

Ben utanırdım ve eminim eşi de küçük düşürüldüğünün farkında…

Benim babam işçiydi, şimdi emekli, bana pahalı kıyafetler almak yada beni koskocaman evlerde yaşatmak için parası yoktu. Ama benim babam adam gibi adam. Bu cümleyi söylemek her evlada nasip olur inşallah"