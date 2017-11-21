Hadise: Mülteci çocuk evlat edinebilirim

Türkiye Milli Pediatri Derneği’nin Antalya’da düzenlediği kongrede sahne alan şarkıcı Hadise, mülteci bir çocuğu evlatlık edinme konusuna çok sıcak baktığını belirtti. Hadise, ‘‘Annem ve babam da bana bu konuda mutlaka destek verecektir. Hatta bir tane değil birkaç tane mülteci çocuk evlat edinebilirim’’ dedi.

Dünyaca ünlü yabancı ve yerli akademisyenlerin mülteci çocukların yaşadıkları sorunların tartışıldığı çalıştayın son gününde sahneye Hadise çıktı. Hadise, kongreye ev sahipliği yapan Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Koordinatörü Kerem Hasanoğlu ile birlikte konser öncesi medyanın karşısına çıktı.



Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Koordinatörü Kerem Hasanoğlu, dünyada 65 milyon mülteci bulunduğunu, bunların 30-35 milyonunun çocuk olduğunu hatırlattı. Mülteci sayısının pek çok ülke nüfusundan daha fazla olduğuna dikkat çeken Hasanoğlu, şunları kaydetti:

“Ülkemizdeki mülteci çocukların sayısı da azımsanmayacak düzeyde. Bu insanlar kendi yurtlarını zorla terk etmek zorunda kalmış durumda. Birçoğu anne ve babasını kaybetmiş. Böyle bir tabloda sağlık, eğitim ve barınma gibi tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanıyor. Ancak büyük sorun yaşadıkları psiko-sosyal zorlukların üstesinden gelebilmek için hepimize görev düşüyor.

Kucaklayıcı ve anlayışla, sevgiyle tüm insanlığın onların yanında olması, yaşadıkları travmatik durum nedeniyle onlara destek vermesi ve anlayış göstermesi gerekiyor. Biz bu amaçla bir uluslararası bir çalıştay düzenledik. Final gecemizde ise çocuklara olan hassasiyetini bildiğimiz ve onlar için bugüne kadar çalışmalara katılmış bir ismin sahneye çıkmasını arzu ettik. Finalde bu konuda Hadise ismi üzerinde karar kılındı. Kendisi de bizi kırmadı ve bu önemli gecede yer aldı.”

Hadise “Mülteciler için çalışmalar yapan Angelina Jolie ile birlikte bir proje yürütür müydünüz” sorusuna, “Ben böyle bir projede seve seve yer alırım. Çünkü çocuklar konusunda bugüne kadar bana iletilmiş projelerin tamamına evet dedim. Yine evet derim” yanıtını verdi.

Mülteci çocuklar konusunda herkesin anlayışlı olmasını isteyen Hadise, mülteci çocuklar konusunda sadece akademisyenlere iş düşmediğini, özellikle bu kadar fazla insana kucak açan bir ülke olarak herkesi bazı görevlerin beklediğini kaydetti.



“Mülteci çocuklara kollarımızı açıp sahip çıkmamız gerekiyor” diyen Hadise, bu çocukların gerçekten büyük zorluk yaşadığını hatırlattı. Hadise şöyle devam etti:

“Şöyle düşünün; bizler evimizi değiştirdiğimiz zaman bile çok tuhaf olmuyor muyuz? Yeni bir muhit, yeni komşular… Düşünün, bu çocuklar kendi ülkelerinden başka bir ülkeye zorla gönderiliyor, sürgün ediliyorlar. Onların psikolojisini bir düşünün. Allah'tan onları düşünen sorunlarını çözmeye böyle uzmanlarımız var. Ben böylesine önemli geceye, böyle bir projeye destek verdiğim için çok mutluyum.”

Konuşmasında mülteci bir çocuğu evlatlık edinme konusuna çok sıcak baktığını söyleyen Hadise, anne ve babasının da kendisine bu konuda mutlaka destek vereceğine inandığını, hatta bir değil birkaç mülteci çocuk evlat edinebileceğini açıkladı. Hadise, “Biz dört kardeşiz, dolu dolu bir çocukluk yaşadım. Bu yüzden kalabalık çocukla kocaman bir aile fikrine hep sıcak bakmışımdır. Normalde de 5-6 çocuğum olsun isterim. Bunu samimi bir şekilde ve kalpten söylüyorum” ifadesini kullandı.