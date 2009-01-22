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'Hadise kızımın parası mı yok?'

Hadise’nin yırtık kotu nedeniyle dayısı arayıp ‘Yazık, bu kızın parası yok mu? Pantolonu yırtık' dedi.

22 Ocak 2009 02:00

Hadise’nin yırtık kotu, Sivasta’ki akrabalarını çok üzdü! Dayısı, Hadise’nin annesini arayıp ‘Yazık, bu kızın parası yok mu? Pantolonu yırtık dedi.

İşte Hadise'nin yırtık kotu - VİDEO

Uğur Dündar yönetimindeki Star Ana Haber Hadise'nin köyüne gitti. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 21 kişinin yaşadığı Fındıcak köyünde yaşayan akrabaları canlı yayına katıldı ve onun Eurovision şarkı yarışmasında başarılı olarak Türkiye'yi sevindirmesini dilediler.

Canlı yayında Hadise'nin bir akrabasının sözleri, Uğur Dündar gibi izleyen herkesi güldürdü.
Akraba, yılbaşı akşamı TRT'de ekrana gelen Eurovision şarkımızın tanıtımında Hadise'nin giydiği pantolana kafayı takmıştı.

Hadise'nin annesini telefonla aradığını söyleyen akraba, "'Ya paranız yok mu' dedim. 'Pantolonu yırtık' dedim. Annesi de 'menajer öyle giydirmiş' dedi" şeklinde konuşunca izleyenleri gülümseltti.

Hadise'nin yırtık kot pantolonuna akrabanın bu takıntısı Uğur Dündar'ı da güldürdü ve Dündar, şöyle konuştu: "Hadise'ye bir pantolon gönderelim de yırtık pantolon ile dolaşmaktan kurtulsun."

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