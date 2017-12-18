Hadise: İrem Derici’nin jestine bayıldım

İSTANBUL, (DHA) - ŞARKICI Hadise, İrem Derici’nin kendi şarkısını seslendirerek sosyal medya hesabından paylaşmasıyla ilgili olarak, “İrem çok tatlı. Jestine bayıldım” dedi.

Adapazarı’nda bir alışveriş merkezinde konser veren Hadise, sahnede İrem Derici’ye teşekkür etti. Kendisinin “Sıfır Tolerans” adlı şarkısını kuliste ekibiyle birlikte seslendiren ve sosyal medya hesabından paylaşan İrem Derici’den övgüyle bahseden Hadise, “İrem çok tatlı. Jestine

bayıldım” ifadesini kullandı.

\"YILDIZ TİLBE HEPİMİZE ENERJİ VERİYOR\"

Jüri üyesi olduğu TV programında Yıldız Tilbe ile çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğunu da vurgulayan şarkıcı, “Onu çok seviyorum. Onun varlığı hepimize enerji veriyor” diye konuştu.

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