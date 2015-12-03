Hadise: Ebru Şallı'yı hiç tanımam

Hadise eski sevgilisi Sinan Akçıl’la birlikte olan Ebru Şallı'nın pilates videolarını izleyerek zayıfladığı iddialarına, "Ebru Şallı'yı hiç tanımam. Zaten benim böyle şeylerle zayıflamama gerek yok" yanıtını verdi.

Habertürk’te yer alan habere göre; sevgilisi Uğur Güven’den ayrılan Hadise, önceki gece Karaköy’de bar çıkışı tek başına görüntülendi. Şarkıcı, eski sevgilisi Sinan Akçıl ile birlikte olan Ebru Şallı’nın videolarını izleyip pilates yaparak zayıfladığı haberleri hatırlatılınca sinirlendi.

"Anlam veremiyorum"

Yüzü asılan popçu, “Tanımadığım insanlarla beni yan yana getirmelerine bir anlam veremiyorum” diyerek muhabirlere çıkıştı. Sözlerine “Ebru Şallı’yı hiç tanımam. Zaten benim böyle şeylerle zayıflamama gerek yok” diye devam eden Hadise otomobiline binip gözden kayboldu.