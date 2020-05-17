T24 LogoT24 Logo
Magazin

Hadise'den İrem Sak'a 'Ne güzel kızlar var' yanıtı

17 Mayıs 2020 11:29

Ünlü şarkıcı Hadise, oyuncu İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına "Mesela sen" şeklinde yanıt verdi.

Oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Hadise, oyuncu İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" tweetine kayıtsız kalmadı.

Ünlü şarkıcı, Sak'ın paylaşımına "Mesela sen" yanıtını verdi. Hadise'nin takipçileri, bu yanıt üzerine "İki güzel Sivaslının dayanışması" yorumunu yaptı.



İki ünlü ismin hayranları, bu paylaşımlara destek yağdırdı. Çoğu kullanıcı "İkiniz de güzelsiniz" yorumunda bulundu.

ETİKETLER

hadiseirem sakkaan yıldırımne güzel kızlar varhadise twitter
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24