Hadise'den İrem Sak'a 'Ne güzel kızlar var' yanıtı

Ünlü şarkıcı Hadise, oyuncu İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına "Mesela sen" şeklinde yanıt verdi.

Oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Hadise, oyuncu İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" tweetine kayıtsız kalmadı.



Ünlü şarkıcı, Sak'ın paylaşımına "Mesela sen" yanıtını verdi. Hadise'nin takipçileri, bu yanıt üzerine "İki güzel Sivaslının dayanışması" yorumunu yaptı.





İki ünlü ismin hayranları, bu paylaşımlara destek yağdırdı. Çoğu kullanıcı "İkiniz de güzelsiniz" yorumunda bulundu.