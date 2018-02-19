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Hadise: Çocuklara tecavüz edenler için idam geri gelsin

“3.5 yaşında bir bebeğe tecavüz edenler yaşamasın!"

19 Şubat 2018 16:41

Şarkıcı Hadise,  çocuklara uygulanan taciz ve tecavüz olaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Babalar çocuklarına, sahip çıkmıyorsa büyükülerimiz sahip çıksın diyen Hadise,  “3.5 yaşında bir bebeğe tecavüz edenler yaşamasın! İdam geri dönsün istiyorum ve bunu çok içten söylüyorum!” dedi. 

Kıbrıs'ta verdiği konser öncesi  basının karşısına çıkan Hadise, ilk defa soru almadan konuya kendisi girdi. Hadise: “Son bir kaç gündür okuduğumuz tecavüz olaylarından dolayı moralim çok bozuk. O yüzden bu akşam röportaj yapmak istemiyorum. Bu konu hakkında büyüklerimize, sayın Cumhurbaşkanımıza, Adalet Bakanımıza seslenmek istiyorum” dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre, idamın geri gelmesini istediğini söyleyen Hadise: “3.5 yaşında bir bebeğe tecavüz edenler yaşamasın! İdam geri dönsün istiyorum ve bunu çok içten söylüyorum!” dedi.

Hadise sözlerine: “Sahneye çıkmadan önce duygusallaşmak hoşuma gitmiyor ama içim parçalanıyor. Buradan herkese sesleniyorum. Bu sosyal medya mesajları ile sınırlı kalmamalı. Hep derler babalar çocuklarına sahip çıkar. Erkekler kadınlarına sahip çıkar. Eğer çıkamıyorlarsa bizlere büyüklerimiz sahip çıksın!” dedi.

 

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