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Hadise çocuk istiyor

Sinan Akçıl ile evlenecekleri konuşulan Hadise, çocuk istediğini söyledi.

22 Eylül 2009 03:00

Sinan Akçıl ile evlenecekleri konuşulan Hadise, çocuk istediğini söyledi.

Ramazan Bayramı’nın ilk günü Girne Viva Otel’de sahneye çıkan Hadise, şarkılarıyla kendisini izlemeye gelenleri coşturdu. Konserde minik hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektiren Hadise’ye, “Siz de evlenip çocuk sahibi olmayı düşünmüyor musunuz?” sorusu yöneltildi.  

Ben de çocuk istiyorum

Sevgilisi Sinan Akçıl’ın yeni albümü için bestelediği “Evlenmeliyiz” şarkısının ardından, yakın zamanda ünlü besteci ile evleneceği konuşulan Hadise, soruyu şöyle yanıtladı: “Ben de evlenip çocuk sahibi olmak istiyorum. Ama bu zamana kadar hiç evlenme teklifi almadım.”

 

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