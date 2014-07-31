Hadise: Aşkta sınır tanımayın, giden trene bakmayın

Hadise, bir yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığı yeni albümü “Tavsiye”yi tamamladı. Tavsiyeler üzerine bir albüm yaptığını söyleyen Hadise ”Ben sınırları yıktım köprüleri attım” dedi.

Posta'da yer alan habere göre şarkıcı, prodüktörlüğünü ablası Hülya Açıkgöz’le birlikte üstlendiği çalışmayı 4 Ağustos’ta Pasaj Müzik etiketiyle çıkaracak:“Bu albümde size tavsiyelerle dolu şarkılar seçtim. Kendi mutluluğunuz için savaşın, gezin, gülün, kendinizi keşfedin, kendinizi sınırlandırmadan hayatın tadını çıkarın. Trene bakanlardan olma, yaşa!”

Hayranlarına tavsiyelerde bulunan Hadise şunları söyledi: ”Kendi mutluluğunuz için savaşın, gezin, gülün. Kendinizi keşfedin. Sınırlarınızı aşın. Aşkta sınır tanımayın. Giden trene bakanlardan olmayın.”