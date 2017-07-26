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Hadise: 5 çocuktan korkmayana koca derim

"Çok aşırı âşık olmadan, güzel, heyecanlı, beni anlayabilen birisiyle olmayı tercih ediyorum"

26 Temmuz 2017 11:37

Hadise, Elle dergisi için poz verdi. Özel hayatı hakkında konuşan şarkıcı, kalbinin boş olduğunu söyledi. "Aşık olunca dengem bozuluyor. Çok aşırı âşık olmadan, güzel, heyecanlı, beni anlayabilen birisiyle olmayı tercih ediyorum" diyen Hadise, "Benimle üç, dört, belki de beş çocuk yapmaktan bile korkmayacak bir adamla çocuk(lar) yapmak isterim" şeklinde konuştu.

Hadise, Elle dergisi için poz verdi. Özel hayatı hakkında konuşan şarkıcı, kalbinin boş olduğunu söyledi: “Şu an kimseye âşık değilim. Zaten hayatımda bir kere aşkı yaşadım, o da ilk aşkımdı. Çok uzun zaman oldu diyebilirim.”

Röportajda hayatında bir kez âşık olduğunu itiraf eden Hadise, “Şu an kimseye âşık değilim. Zaten hayatımda bir kere aşkı yaşadım, o da ilk aşkımdı. Çok uzun zaman oldu. Aslında ben âşık olan Hadise’yi çok tercih etmiyorum.

Âşık olunca duyguları çok derin, çok sert, aşırı heyecanlı yaşıyorum ve bu dengemi bozuyor. Dengemi kaybetmeyi sevmiyorum. Çok aşırı âşık olmadan, güzel, heyecanlı, beni anlayabilen birisiyle olmayı tercih ediyorum” sözlerini kullandı.

Anne olmaya hazır hissettiğini de söyleyen Hadise, “Hayatımda, ‘Yuva kurabilirim’ diyebileceğim biri olsa çocuk sahibi olmak isterim. Benimle üç, dört, belki de beş çocuk yapmaktan bile korkmayacak bir adamla çocuk(lar) yapmak isterim” diye konuştu.

Savaşçı ruha sahibim



Aldığı kilolar nedeniyle eleştirilen Hadise, bu durumun kendisini üzmediğini açıkladı: “Savaşçı ruha sahibim. Birileri ‘şöyle olmalısın’ dedi diye, istemediğim birine dönüşemem.Kendim nasıl mutluysam öyle yaşarım. Dünyada artık kıvrımlı olmak çok güzel diye konuşuluyor. Bizim ülkemizde ise basenli olmak, kilolu diye nitelendiriliyor.”

 

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