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Hadise: 250 bin euromu istiyorum

Hadise, reklamlarında oynadığı Trendyol’la mahkemelik oldu

16 Ocak 2014 12:35

Hadise, Trendyol'un sahibi DSM Grup'a reklam ve fotoğraf çekimlerinden alacağı 250 bin euronun tahsili için dava açtı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvuran şarkıcı, dava dilekçesinde şirketle 500 bin euroya anlaştıklarını belirterek, ücretinin yarısının ödenmediğini iddia etti.

Hadise, şirketin aralarındaki sözleşmeyi haksız yere feshettiğini öne sürdü: "Şirket, başka bir markaya ait ürünlerin reklam ve tanıtımını yaptığım, kardeşim Derya Açıkgöz'le işbirliği içinde olduğum ve Trendyol'un tanıtımını gereken şekilde yapmadığım gerekçesiyle sözleşmeyi feshetmiştir.

Ben sözleşmede sadece moda ve e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren firmaların ürünlerinin reklam ve tanıtımına katılamayacağımı belirttim. Nestle reklamında oynadım. Nestle, moda ve e-ticaret sektöründe değildir.

Kardeşimle aramızda sabit bir ticari ilişki yoktur. Trendyol'un da yeteri kadar temsil edilmediği doğru değildir. Modayla ilgili olmayanlar bile Hadise denince akla Trendyol markasının geldiğini bilir."

 

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