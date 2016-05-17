Hacze giden icra memurları, Nurseli İdiz'in üzerine kayıtlı mal bulamadı

35 yıllık sanatçı Nurseli İdiz’in üzerine kayıtlı haczedilecek ne ev ne de arabasının olduğu ortaya çıktı.

Habertürk gazetesinden Hayati Arıgan'ın haberine göre, Tiyatro sanatçısı Can Gürzap, ''Evliliğe Gelince" oyununun turnesine gitmeyerek tiyatroyu zarara uğrattığı iddiasıyla meslektaşı Nurseli İdiz hakkında 4 yıl önce açtığı davayı kazandı. İdiz, iddia edildiği gibi alkolden değil, ‘bipolar bozukluk’ yüzünden turneye katılamadığını belirtse de tazminattan kurtulamadı.

"Hiç mal varlığı çıkmadı"

Sözleşmede yer alan ceza ve tazminat miktarını göz önünde bulunduran mahkeme, sanatçının bin lira maddi, 5 bin lira manevi ve 10 bin lira cezai bedel olmak üzere toplam 16 bin lirayı Gürzap’a ödemesine karar verdi. Tazminatı alamayan Can Gürzap da avukatı Dilek Şahbaz aracılığıyla İdiz’i icraya verdi. Ancak 35 yıllık sanatçı Nurseli İdiz’in üzerine kayıtlı haczedilecek ne ev ne de arabasının olduğu ortaya çıktı. İcra Müdürlüğü, şimdi İdiz’in banka hesaplarını inceliyor.