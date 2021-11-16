Hackerlardan yemeksepeti’ne yanıt: Herkese açıklayacağız, onlara verdiğimiz süre 1 haftadır

Çevrimiçi sipariş verme sitesi Yemeksepeti, kullanıcı veri tabanına yönelik siber saldırı iddialarına ilişkin olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Açıklamanın ardından hackerlar, şirketin yalan söylediğini, Yemeksepeti'nde çalışan kişilerin kişisel verilerini 1 hafta içinde yayımlayacaklarını duyurdu.

Yemeksepeti’nin verilerinin satışa çıkarıldığını ilk olarak duyuran gazeteci İbrahim Haskoloğlu, şirketin açıklamasının ardından Twitter’dan bir mesaj paylaştı. Haskoloğlu’nun aktardığına göre verileri elinde tuttuğunu iddia eden hackerlar, kendisine şu mesajı gönderdi:

“Yemeksepeti'nin komik basın duyurusunu okuduk. Yalan söylüyorlar çünkü sistemi nasıl ihlal ettiğimizi bilmiyorlar. Yemeksepeti çalışanlarının açık adreslerini ve telefon numaralarını herkese açık yayınlayacağız. Onlara verdiğimiz süre 1 haftadır.”

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