Yemeksepeti: Bazı kişiler şirketimize fidye talebinde bulundu

Yemeksepeti, kullanıcı veri tabanınına yönelik siber saldırı iddialarına ilişkin olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Açıklamada "Kötü niyetli bazı kişiler, kaynağı belli olmayan verileri Yemeksepeti ile ilişkilendirerek bu verileri yayınlama tehdidiyle şirketimize ulaşmış ve fidye talebinde bulunmuşlardır" denildi.

Müşteri verilerinin çalındığına yönelik iddialarla ilgili Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik AŞ twitter hesabından bir açıklama yayınladı.

Açıklamada "Kötü niyetli bazı kişiler, kaynağı belli olmayan verileri Yemeksepeti ile ilişkilendirerek bu verileri yayınlama tehdidiyle şirkete ulaşmış ve fidye talebinde bulunmuşlardır. Yemeksepeti olarak bu tip yasadışı talepleri değerlendirmeye dahi almamızın mümkün olmadığını belirterek, konuyla ilgili tüm resmi kurumları bilgilendirdiğimizi ve yasal süreci başlattığımızı ifade etmek isteriz" ifadelerine yer verildi.