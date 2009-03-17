Haciz yazısı alan işçiler tazminatsız işten çıkarıldı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, kredi kartı borçlarından dolayı haciz yazısı gönderilen işçilerin, iş verenler tarafından tazminatsız işten çıkarılmaya başlandığını ileri sürdü. Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısı ise 2.5 milyona ulaştı.



Kaya, kredi kartları borçlarında en kritik noktaya gelindiğini, bu konuda hükümetin acilen adım atmasını beklediklerini söyledi.



Son rakamların kredi kartı borçlarının 36 milyar TL'ye ulaştığını ortaya koyduğunu ifade eden Kaya, bunun 3,6 milyar TL'si için hukuki işlem başlatıldığını anlattı.



Merkez Bankası verilerine göre, kredi kartı borcunu ödeyemeyen 1 milyon 564 bin kişinin kara listeye alındığını vurgulayan Kaya, şöyle konuştu:



"Şu anda kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısının 2.5 olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bankalar, kredi kartında aylık faizleri yüksek olduğu için hemen hukuki sürece girmiyor. 3-4 ay bekliyor, faizi işletiyor ardından hukuki işlem başlatıyor. Bir tüketici bize 190 bin TL borcu olduğunu, ancak bankanın halen işlem yapmadığını söyledi. Bu yüzden rakamın 1 milyon 564 bini çoktan geçtiğini düşünüyoruz."



Nazım Kaya, kredi kartı borçlarının işten çıkarma için gerekçe olarak gösterilmeye başlandığını da iddia ederek, şunları kaydetti:



"Kredi kartı borçlarından dolayı çalıştığı yerlere haciz yazısı gönderilen işçiler, iş verenler tarafından tazminatsız işten çıkarılmaya başlandı. Tüketiciler Birliği'ni ve mali müşavir olarak beni arayan birçok kişi, bu şikayetini dile getiriyor. Haklarını nasıl arayabileceğini, nereye dava açması gerektiğini, en azından tazminatını ne şekilde alabileceğini soruyor. Biz de elimizden gelen desteği yapmaya çalışıyoruz, yönlendiriyoruz. İş verenler, kredi kartı borcu yüzünden gelen haciz yazısını gerekçe gösteriyor. İşsizliğin ciddi boyutlara ulaştığı bir dönemde bu şekilde tazminatsız işten çıkarmalar daha kötü sonuçlar doğurur."



Kredi kartı borçlarının taksitlendirilmesi ve geri ödenmesinde kolaylık sağlanması yolunda atılacak adım için daha fazla zaman harcanmaması gerektiğine değinen Kaya, "Tüketiciler, kredi kartı borcunu ödemek istiyor ancak bu şartlarda mümkün değil. İşten çıkarmalarla birlikte sorun daha ciddi boyutlara ulaşıyor. Bir an önce kredi kartı borçlarında düzenleme yapılması gerekiyor" diye konuştu.





