'Hacı Murat' efsanesi yeni makyajıyla geri döndü!

Fiat Düzce Bayisi Simge Otomotivin açılış töreninde markanın efsane otomobili Murat 124'ün yeni kasası 124 Spider Türkiye'de ilk defa tanıtıldı.

DHA'nın haberine göre, Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı Cenk Çimen, Türkiye'ye yaptıkları yatırımlara hızla devam ettiklerini belirterek, "Geçen yıl Koçtopluluğu olarak kombine ciromuz 144 milyar liraya ulaştı. Bu ciro ülkemizin gayrisafi milli hasılasının yüzde 7'sine karşılık gelirken kombine ihracatımız ise Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 9'una teşkil ediyor" dedi. Çimen, FİAT Düzce Bayisi Simge Otomotiv'in Üçköprü mevkisindeki yeni hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Koç şirketlerinin hızla büyüdüğünü söyledi.

Koç topluluğu olarak geçen yıl kombine cirolarının 144 milyar liraya ulaştığını aktaran Çimen, "Bu ciro ülkemizin gayrisafi milli hasılasının yüzde 7'sine karşılık gelirken kombine ihracatımız ise Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 9'una teşkil ediyor. Devletimizin tahsil ettiği toplam vergi gelirlerinin yüzde 8'ini Koç topluluğu olarak gerçekleştiriyoruz."

Törene katılan TOFAŞ Üst Yöneticisi Cengiz Eroldu da yaptığı konuşmada, kuruluş olarak 2016-2017 sezonunu yoğun geçirdiklerini belirtti.

Son iki yıl içerisinde 1,5 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini dile getiren Eroldu, şöyle dedi:

"Bugün yaptığımız yatırımın meyvelerini görüyoruz. Bir buçuk milyar dolarla devreye aldığımız yeni projelerin lansmanlarını yapıyoruz. En başında Egea ailesi geliyor. Önce sedan ardından hatchback, son olarak station wagon modelini Türkiye ve Avrupa’da tüketicilerle buluşturduk."

"Yeni Hacı Murat"

Konuşmaların ardından açılış kurdelasını Çimen, Eroldu, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Simge Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Durdu ve AK Parti Düzce Milletvekili Fevai Arslan kesti. Açılışın ardından plazayı gezen protokol üyelerine sürpriz hazırladığını belirten Simge Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Durdu, FİAT'ın efsane otomotivi Murat 124'ün yeni kasasını tanıttı. Durdu, İtalya'dan kargo uçağı ile getirilen ve Türkiye'de ilk defa tanıtılan aracın yakın zamanda satışa sunulacağını açıkladı. 124 Spider adı ile piyasaya sürülecek tek kapı ve çift kişilik aracın, üstü de açılabiliyor.