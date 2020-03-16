Hacettepe, zorunlu olmayan ameliyat ve randevuları iptal etti

Hacettepe Üniversitesi, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemleri duyururken, zorunlu olmayan tüm ameliyatlar ile zorunlu olmayan tüm poliklinik randevularını iptal etti.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Koray Boduroğlu imzasıyla açıklanan tedbirler kapsamında, 'zorunlu olmayan hizmetlerin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu' belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizdeki Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle salgının sınırlandırılması için alınan önlemler dahilinde, ikinci bir duyuruya kadar, hastanelerimizdeki bütün elektif (zorunlu olmayan) ameliyatlar ve bütün elektif poliklinik randevularının durdurulmasına, verilmiş olan randevuların iptal edilmesine, hastanede yatarak izlemi zorunlu olmayan vakaların taburcu edilmesine Hastaneler Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir."