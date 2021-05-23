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Sağlık

Basur için yapılan hacamat kazaya yol açtı: Çay bardağı ameliyatla çıkarıldı

23 Mayıs 2021 17:44

Şanlıurfa'da basur hastası olan bir kişinin iddiaya göre tedavi için hacamat yaptırırken yağlı çay bardağı anüs bölgesine kaçtı. Bardak ameliyatla çıkarıldı.

Geçen cuma günü ismi açıklanmayan bir kişi Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Acil serviste hastanın çekilen röntgeninde anüs bölgesinde çay bardağı görüldü. Bu kişi genel cerrahi servisinde ameliyata alındı. Çay bardağı, uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilen operasyonla çıkarıldı. Ameliyatla sancıdan kurtulup eski sağlığına kavuşan hasta doktorlara, uzun zamandır basur hastası olduğunu, hacamatçıya gittiğini ve yağlı çay bardağın kazayla anüs bölgesine kaçtığını ileri sürerek, ameliyattan dolayı teşekkür etti. (DHA) 

HacamatameliyatbardakŞanlıurfaMehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
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