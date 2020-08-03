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Yaşam

Habur Sınır Kapısı Koronavirüs nedeniyle yeniden kapatıldı

03 Ağustos 2020 21:43

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir hafta süreyle kapatıldığını duyurdu. Sınır kapısından sadece ticari geçişler yapılabilecek.

Rudaw'ın haberine göre, Habur Sınır Kapısı, yolcu ve turistler için bir hafta süreyle kapatıldı. Sınır kapısı sadece ticari geçişler için açık olacak. Sınır kapısında özel durumlar için Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı'ndan izin alınmak koşuluyla geçişler yapılabilecek.

IKBY kentleri arasındaki seyahat yasağının devam edeceği belirtilen açıklamada, Irak şehirleri ile seyahatin de bir hafta süreyle tamamıyla durdurulduğu ifade edildi.

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